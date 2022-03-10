Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı

10.03.2022 12:07
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 135 santimetre ölçüldü.

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 135 santimetre ölçüldü.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 135 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen ziyaretçiler, mart ayında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Diğer yandan, kayak merkezinde hazır tutulan kar ezme makinesi ile kar yağışının devam ettiği saatlerde pist düzenlemesi yapılıyor.

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı

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Toros Dağları, Turizm, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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