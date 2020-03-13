Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika

Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor

6 saat önce

Sivas'ta Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında uygulanan "Kışlar Daha Güzel" projesiyle ilçelerden gelen öğrencilere Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak ve değerler eğitimi veriliyor.

Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor, System.String[]

Sivas'ta Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında uygulanan "Kışlar Daha Güzel" projesiyle ilçelerden gelen öğrencilere Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak ve değerler eğitimi veriliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kayak eğitimi için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne getirilen ve üç gün misafir edilen öğrenciler, gündüz kayak eğitimi alırken akşamları ise öğretmenlerden sözünde durmak, vatan sevgisi, tarihe saygı, çalışkanlık, yardımseverlik ve edep gibi değerleri öğreniyor.

Şu ana kadar 14 ilçeden toplam 700 öğrencinin tabi tutulduğu eğitimlere, Gemerek ve Doğanşar ilçelerinden gelecek öğrencilerin ardından sezon sona erecek.

"Temel hedefimiz eğitim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, projeye tüm ilçelerin dahil edildiğini belirterek, "Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin temel hedeflerinden biri de eğitim, özellikle kayak kültürünü oluşturmak, tabandan okullardan çocuklarımızı bu şekilde Yıldız Dağı'nı sempatik hale getirmek, sosyal, kültürel anlamda, sportif anlamda çocuklarımızı nitelikli hale getirmeyi sağlamak." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'ye örnek bir proje"

"Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında çocukların sportif, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik anlamda her türlü ihtiyacını giderecek çalışmaları yoğun şekilde yaptıklarını belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Yıldız Dağı, çocuklarımızla güzel ve onlarla anlam buluyor. Bu dağın belki de en güzel meyveleri bu çocuklar. Büyüdükleri zaman bu çocuklar hakikaten Türkiye'nin en iyi kayakçıları olacaklar, ülkemizin bayrağını dalgalandıracaklar. Ayrıca Olimpik Kayakçı Eğitim Projemizle inşallah 2-3 yıl sonra adından söz ettirecek. Bu, Türkiye'ye örnek bir proje. Çocuklarımızı her alanda sporun bütün branşlarında yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetenekli öğrencileri tespit edip onları lisanslamaya çalışıyoruz."

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi

Son Dakika Haberleri
20:46 Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
20:45 Yaralı martı tedavisinin ardından doğaya salındı
20:45 Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi
20:45 Avrupa uçuşlarına korona virüs engeli
20:45 Yunanistan'da 73 yeni korona vakası

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:49:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]