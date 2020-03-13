Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika

Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor

6 saat önce

Sivas'ta Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında uygulanan "Kışlar Daha Güzel" projesiyle ilçelerden gelen öğrencilere Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak ve değerler eğitimi veriliyor.

Sivas'ta Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında uygulanan "Kışlar Daha Güzel" projesiyle ilçelerden gelen öğrencilere Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak ve değerler eğitimi veriliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kayak eğitimi için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne getirilen ve üç gün misafir edilen öğrenciler, gündüz kayak eğitimi alırken akşamları ise öğretmenlerden sözünde durmak, vatan sevgisi, tarihe saygı, çalışkanlık, yardımseverlik ve edep gibi değerleri öğreniyor.

Şu ana kadar 14 ilçeden toplam 700 öğrencinin tabi tutulduğu eğitimlere, Gemerek ve Doğanşar ilçelerinden gelecek öğrencilerin ardından sezon sona erecek.

"Temel hedefimiz eğitim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, projeye tüm ilçelerin dahil edildiğini belirterek, "Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin temel hedeflerinden biri de eğitim, özellikle kayak kültürünü oluşturmak, tabandan okullardan çocuklarımızı bu şekilde Yıldız Dağı'nı sempatik hale getirmek, sosyal, kültürel anlamda, sportif anlamda çocuklarımızı nitelikli hale getirmeyi sağlamak." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'ye örnek bir proje"

"Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında çocukların sportif, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik anlamda her türlü ihtiyacını giderecek çalışmaları yoğun şekilde yaptıklarını belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Yıldız Dağı, çocuklarımızla güzel ve onlarla anlam buluyor. Bu dağın belki de en güzel meyveleri bu çocuklar. Büyüdükleri zaman bu çocuklar hakikaten Türkiye'nin en iyi kayakçıları olacaklar, ülkemizin bayrağını dalgalandıracaklar. Ayrıca Olimpik Kayakçı Eğitim Projemizle inşallah 2-3 yıl sonra adından söz ettirecek. Bu, Türkiye'ye örnek bir proje. Çocuklarımızı her alanda sporun bütün branşlarında yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetenekli öğrencileri tespit edip onları lisanslamaya çalışıyoruz."

Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Son Dakika Haberleri
01:12 - Berlin'de Cuma namazı toplu halde kılınmadı
01:03 SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
01:00 - Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi
00:53 Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
00:51 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişleri hudut kapılarında durduruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:17:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldız Dağı'nda öğrencilere kayak öğreten proje Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]