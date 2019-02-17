Son Dakika Haberleri: Yıldız Dağı'nda Snowboard Yarışları Nefes Kesti

Yıldız Dağı'nda Snowboard Yarışları Nefes Kesti

14 dakika önce

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom (PGS) Türkiye Şampiyonası Final Elemeleri nefes kesti.

Yıldız Dağı'nda Snowboard Yarışları Nefes Kesti, System.String[]
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom (PGS) Türkiye Şampiyonası Final Elemeleri nefes kesti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı pistlerinde yapıldı. 15 ilden 140 sporcunun katıldığı yarışların ikinci günününde de heyecanlı anlar yaşandı. U11, U13, U15 ve 15 ve üstü yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalar nefes kesti. Yarışmalarda sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Yarışmalarda dereceye giren sporcular büyük sevinç yaşadı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Başarılı olan sporcuları madalyalarını Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Nebi Kaya verdi.

Yarışmada madalya alan sporcular başarılı oldukları için mutlu olduklarını söyleyerek pisti çok beğendiklerini ifade ettiler. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:53 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok Tanzim Satışların Başlamasının Ardından Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber!

Survivor'da Sevinç Gerginliği! Acun Ilıcalı, Hikmet ile Yunan Yarışmacı Arasındaki Tartışmaya Müdahale Etti Türkiye Güzeline Aldığı Tektaşla Alay Konusu Olan Eser Yenenler, Eleştirileri Tiye Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:07:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldız Dağı'nda Snowboard Yarışları Nefes Kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]