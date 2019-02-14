Son Dakika Haberleri: Yıldız Dağı'nda Ulusal Snowboard Yarışları Yapılacak

Yıldız Dağı'nda Ulusal Snowboard Yarışları Yapılacak

34 dakika önce

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, ulusal snowboard yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Yıldız Dağı'nda Ulusal Snowboard Yarışları Yapılacak, System.String[]
Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, ulusal snowboard yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 12 ilden 149 sporcunun katılımıyla Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom (PGS) Türkiye Şampiyonası Final Elemelerinin 16-17 Şubat tarihlerinde, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin 4 numaralı pistinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığına işaret eden Ayhan, "Tüm kayakseverleri ve halkımızı davet ediyoruz. Bu sezon Yıldız Dağı'nın 5'inci sezonu. Yıldız Dağı, kayak sektörüne belki geç girdi ama kısa zamanda iyi bir noktaya geldi. Bu sene merkeze çok ilgi oldu. Türkiye Kayak Federasyonuna bize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin gelecek yıllarda daha önemli yarışlara ev sahipliği yapacağını aktaran Vali Ayhan, "Altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Konaklama ve ulaşım noktasında çok daha iyi yerlere geleceğiz. Heyecanımız ve hedefimiz var." açıklamasında bulundu.

Merkezde çocuklara kayak eğitimi vermeye de çok özen gösterdiklerini vurgulayan Ayhan, bu eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

Snowboard milli takım antrenörü Serdar Özger ise ilk kez Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne geldiğini belirterek tesisleri çok beğendiğini, gelecekte çok önemli etkinlikler için vazgeçilmez bir kayak merkezi olacağını kaydetti.

Toplantıya Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, Türkiye Kayak Federasyonu temsilcileri ve kayak antrenörleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:18 Kaynak: AA

Sivas, Türkiye, Spor
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