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SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği - Son Dakika

SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği

14.02.2022 11:05

SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliğiHüsnü Ümit AVCISİVAS,(DHA)- Sivas'ta kayak fırsatının yanı sıra yamaç paraşütü de ilgi görmeye başladı.

SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği

Hüsnü Ümit AVCISİVAS,(DHA)- Sivas'ta kayak fırsatının yanı sıra yamaç paraşütü de ilgi görmeye başladı. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayakseverlerin ardından profesyonel yamaç paraşütçülerini de ağırlamaya başladı. Paraşütçülerin 2 bin 200 metre yükseklikten başladıkları uçuşta güzel görüntüler ortaya çıktı.

İl merkezine 65 kilometre uzaklıktaki tesislerde Sivas Havacılık Kulübü Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Tokat ve Sivas'tan katılan paraşütçüler 2 bin 200 metre yükseklikten uçuşa başladı. Soğuk havaya rağmen uçuşlarını gerçekleştiren paraşütçüler kayak merkezinde renkli görüntülere sahne oldu.

10 yıldır yamaç paraşütü sporuyla uğraşan Hüseyin Çoşkun, kayak merkezinde güzel ve keyifli bir uçuç gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 2 bin 200 metre yükseklikten kalkarak, rüzgarlı havada uçuş yapabilmenin mutluluğunu yaşadık. Yaz-kış kayak merkezinde yamaç paraşütü etkinlikleri yapıyoruz. Yamaç paraşütü yapmanın kışın ayrı bir keyfi oluyor dedi.

Yamaç paraşütü sporuyla uğraşan herkesi Yıldız Dağı'na beklediklerini söyleyen Mehmet Yalman ise Kayak merkezimiz, her yönüyle muhteşem bir tesis. Yamaç paraşütü sporcularını Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde uçuş tecrübesi yaşamaya davet ediyoruz diye konuştu.

SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği
SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği
SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği
SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği
SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği
SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği
SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği
SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği
SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği
SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği
SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği
SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği

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Toros Dağları, Havacılık, Turizm, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Yıldız Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği - Son Dakika


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