Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmandılar

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, "7. Ulusal Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı ve Kamp" programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, zirve tırmanışı öncesi çok sayıda dağcı kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. İstasyon Caddesi'nden başlayan yürüyüşe Sivas Valisi Salih Ayhan ve Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar da katıldı.

Daha sonra Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü koordinesi ve Dağcılık Federasyonunun katkılarıyla Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirildi.



Sivas'tan ve il dışından 100 sporcunun katılımıyla yapılan tırmanış 2 bin 552 metre zirvede İstiklal Marşı'nın söylenmesi ve zirveye bayrak dikilmesiyle son buldu.



Dağın zirvesinde konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yılında coşkuyu zirveye taşımak istediklerini belirterek, "Bu kadar yüksekte yüzyıl önceki ruhla hep bir ağızdan milli marşımızı söylemek, şanlı bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici. Dağcılık Federasyonumuza ve katlı sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

7. Ulusal Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı ve Kamp programı sonunda, zirve tırmanışını başarıyla tamamlayan sporcuların madalyalarını ve sertifikalarını takdim eden Ayhan, katılımlarından dolayı sporculara teşekkür ederek, zirveyi görenleri tebrik etti.



Vali Salih Ayhan daha sonra Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



Ayhan, yeni sezon hazırlıkları ve Tokat bağlantı yolu hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya'dan ve Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.