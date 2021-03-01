Yıldız Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayakseverlerin ardından profesyonel yamaç paraşütçülerini ağırlamaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en güvenli, en ekonomik, en genç kayak tesisi sloganı ile hizmetlerini sürdüren Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki kot farkı, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi, gece ve gündüz kayak yapma imkanı, su sporları ve yaz aktiviteleriyle dikkati çekiyor.

Sivas Havacılık Kulübü Derneğinin profesyonel sporcuları, 2 bin 200 rakımdan yamaç paraşütü ile yaptıkları uçuşta Yıldız Dağı'nda karşılaştıkları manzaraya hayran kaldı.

Sivas Havacılık Kulübü Derneği üyesi Hüseyin Çoşkun, kayak merkezinde güzel ve keyifli bir uçuç gerçekleştirdiklerini belirterek, "2 bin 200 metre yükseklikten kalkarak, rüzgarlı havada uçuş yapabilmenin mutluluğunu yaşadık. Yaz-kış kayak merkezinde yamaç paraşütü etkinlikleri yapıyoruz. Yamaç paraşütü yapmanın kışın ayrı bir keyfi oluyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalman ise yamaç paraşütü sporuyla uğraşan herkesi Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne davet ederek, "Kayak merkezimiz, her yönüyle muhteşem bir tesis. Yamaç paraşütü sporcularını, burada uçuş tecrübesi yaşamaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.