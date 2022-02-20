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Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak - Son Dakika

Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak

20.02.2022 14:33
Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak

SİVAS'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesinin altına kalan 'bulut denizi', kayakçılara da doyumsuz manzara keyfi yaşatıyor.

SİVAS'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesinin altına kalan 'bulut denizi', kayakçılara da doyumsuz manzara keyfi yaşatıyor.

İl merkezine 62 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı'nda zirvesinin altında kalan bulutlar, güzel görüntüler oluşturuyor. Buradaki kayak merkezine gelen ziyaretçiler, telesiyej ile 2 bin 300 rakıma çıkarak 'bulut denizi'ni seyrediyor. Bol bol fotoğraf da çeken ziyaretçiler, bulut manzarasını keyfini çıkartıyor.

'BULUTLARIN ARASINDA KAYIYORUZ'

İstanbul'dan Yıldız Dağı'na kayak yapmaya gelen Ayşe Balaban "Bulutların arasında kayıyoruz. Çok güzel bir gün. Neredeyse bütün kayak merkezlerini dolaştım ama burası çok daha güzel" dedi. Furkan Karataş ise Burada gerçekten eşsiz bir manzara ile karşılaştım. Bulutların üzerindeyiz. Çok keyif alarak burada vakit geçiriyoruz" diye konuştu.


Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak
Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak
Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak
Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak
Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak
Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak
Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak
Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak - Son Dakika


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