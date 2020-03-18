Yıldız Dağları kış ve ilkbaharı andıran görüntüsüyle büyülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldız Dağları kış ve ilkbaharı andıran görüntüsüyle büyülüyor - Son Dakika

Yıldız Dağları kış ve ilkbaharı andıran görüntüsüyle büyülüyor

6 saat önce

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarına ev sahipliği yapan Yıldız Dağları, kar yağışıyla yeniden beyaza bürünürken, eteklerinde ise ilkbaharı andıran görüntüler oluştu.

Yıldız Dağları kış ve ilkbaharı andıran görüntüsüyle büyülüyor, System.String[]

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarına ev sahipliği yapan Yıldız Dağları, kar yağışıyla yeniden beyaza bürünürken, eteklerinde ise ilkbaharı andıran görüntüler oluştu.

Türkiye'nin metrekareye en fazla ağaç düşen yerlerinden olan Istranca Ormanlarını da içerisinde barındıran Yıldız Dağlarında iki gün önce kar yağışı etkili oldu.

Kış ve ilkbahar mevsimlerinin bir arada yaşandığı bölgede hava sıcaklığı Yıldız Dağları'nda sıfırın altında 1 derece ölçülürken, Istranca Ormanlarında sıcaklık 8 dereceye kadar yükseliyor.

Küçükbaş hayvanlar da ormanda çiçekler arasında otluyor.

Bölgede iki mevsime tanıklık edenler, cep telefonları ve amatör kameraları ile anı ölümsüzleştiriyor.

İçerisinde birçok güzelliği barındıran ormanlar, kar yağışı ile coşan derelerin ve kuşların yankılanan sesleri ile insana ayrı bir huzur veriyor.

Anadolu Ajansı ekibi, bölgenin güzelliğini havadan görüntüledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağları ile Istranca Ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla yeniden beyaza bürünen dağların bölgeye ayrı bir güzellik kattığını anlatan Bilgin, iki mevsimin bir arada yaşandığını ifade etti.

Trakya Bölgesi, Yıldız Dağları, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:00 Kaynak: AA

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