Yıldız Dağları'nın etekleri açan gelinciklerle kırmızıya büründü - Son Dakika
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Yıldız Dağları'nın etekleri açan gelinciklerle kırmızıya büründü

18.05.2022 10:36
Yıldız Dağları'nın etekleri açan gelinciklerle kırmızıya büründü

Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın etekleri, açan gelinciklerle kırmızıya büründü.

Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın etekleri, açan gelinciklerle kırmızıya büründü.

Tarihi ve doğasıyla öne çıkan kentte, yol kenarlarındaki buğday ve arpa tarlalarında çiçek açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar, araçlarını durdurup gelincik tarlalarını fotoğraflıyor. Gelincik tarlaları, fotoğraf tutkunlarını da ağırlıyor.

Bölgede fotoğraf çekimi yapan Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses, AA muhabirine, Trakya'nın bugünlerde gelinciklerle kırmızıya boyandığını söyledi.

Gelincik tarlalarının dikkat çektiğini belirten Gürses, "Doğamızın kendi kendine çıkan bu çiçeği turizme de katkı sağlamış oluyor. İnsanları hem neşelendiriyor güzel hislerle hem de çok harika fotoğraflar çektirmelerine sebep oluyor." dedi.

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Kaynak: AA

Yıldız Dağları, Kırklareli, Karadeniz, Buğday, Güncel, Son Dakika

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