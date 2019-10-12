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Yıldız'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

1 saat önce

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu.

Yıldız'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek, System.String[]

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu.


AK Parti İl Başkanı Yıldız, operasyona ilişkin açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuyla Suriye'nin Doğusu'nda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı operasyonun amacın bölgeye barış ve huzurun gelmesinin sağlamak olduğunu aktardı. Türkiye'nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket ettiğini belirten Yıldız, "Terör bataklığı kurutulduktan sonra bölgede barış ve istikrarın hakim olacağını, Türkiye'nin Suriyeli konuklarının da gönül rahatlığı ile evlerine, yurtlarına dönebileceklerini ifade etti. Türk milletinin genci, yaşlısı, işadamı, esnafı, pazarcısı ve sanatçısı gibi her meslek ve yaş grubundan vatandaşları ile ordumuzun yanında yerini alan mesajlar yayınladığını vurgulayan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Bu birlik ve beraberlik göğsümüzü kabartacak güzelliktedir. Milletimiz her şartta ve koşulda milli birlik ruhunu hep diri tutmaktadır. İşte bizi güçlü kılan bu ruh ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sevgi, güven ve sadakattir. Milletimizin bir ferdinin burnunun kanaması, bir Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesi bile içimizi sızlatırken, terör odakları şunu çok iyi bilsinler ki; şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Türkiye sadece bir ülke adı değil, mağdurların, mazlumların ve müminlerin umudunun da adıdır. Muzaffer olacağına şüphemiz bulunmayan şanlı ordumuzdan dualarımızı eksik etmeyelim. Kalbimiz ve dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle. Allah'ım yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Bahattin Yıldız, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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