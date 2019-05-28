Son Dakika Haberleri: Yıldız'dan, Başkan Gültekin'e hayırlı olsun ziyareti
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Yıldız'dan, Başkan Gültekin'e hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yıldız'dan, Başkan Gültekin'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Tercan Belediye Başkanı seçilen Lokman Gültekin'i makamında ziyaret etti. Gültekin'e 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Yıldız, yerel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Gültekin'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:19 Kaynak: İHA
Erzincan, Tercan, Bekir Yıldız, Lokman Gültekin, Güncel
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