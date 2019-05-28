Yıldız'dan, Başkan Gültekin'e hayırlı olsun ziyareti
1 saat önce
Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:19 Kaynak: İHA
İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Tercan Belediye Başkanı seçilen Lokman Gültekin'i makamında ziyaret etti. Gültekin'e 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Yıldız, yerel çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Gültekin'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZİNCAN
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