Yıldız Tilbe, Özdemir Plak imzalı Peşindeyim Koşa Koşa adlı tekli çalışmasını kliplendirdi. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan, düzenlemesini Devrim Karaoğlu'nun yaptığı klibi Görkem Kalafat yönetti.
Şarkının sözleri şu şekilde
Bir adım atsan bana
İnan uçardım sana
Şaka mı sandın
Nasıl yalvardım Allah'a
Unutuldum kaç bahar
Hayat bildiğin kadar
Bir geç bir erken
Gönül gözümden
Nereye kadar firar
Peşindeyim koşa koşa
Evlenelim istersen boşa
Baktın olur ya anlaşırsak
Yaşayalım paşa paşa
Öyle öp ki yanağımdan
İstesin dudağımda avuçlarımda
Yanıp tutuşsun aşkına
Sonra ellerin gelsin
Dolaşsın saçlarımda
Nefesindir nefesim
Aramızdan geçmesin
Ne acı ne de veda
Peşindeyim koşa koşa
Evlenelim istersen boşa
Baktın olur ya anlaşırsak
Yaşayalım paşa paşa
Son Dakika › Magazin › Yıldız'dan yeni klip: Peşindeyim Koşa Koşa - Son Dakika Magazin