Yıldız Demir Çelik'ten 200 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Yıldız Demir Çelik, dünyanın 5 farklı kıtasındaki 50'yi aşkın ülkeye yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2,5 yıl önce Kocaeli'de üretime başlayan Yıldız Demir Çelik, yüksek ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyor. 2020 yılını 100 milyon dolara yakın bir ihracat rakamıyla tamamlayan şirket, faaliyete geçtiği 2018 yılından bu yana ise toplam 200 milyon doların üzerinde ihracata imza atmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Demir Çelik Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu son teknoloji ile donatılmış ve çevreci bir yaklaşıma sahip olan Yıldız Demir Çelik tesislerinde; sıcak haddelenmiş girdi malzemeyi, müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çeşitli üretim proseslerinden geçirdikten sonra, asitli sıcak, soğuk haddelenmiş ve tavlanmış, galvaniz kaplı veya boyalı nihai ürünlere çevirdiklerini ifade etti.

Özdemir, "Yıllık 1,5 milyon ton asitleme ve soğuk haddeleme kapasitesine sahip olan üretim tesisimizde beyaz eşya, otomotiv, panel radyatör, genel imalat ve yapı sektörü gibi farklı sektörlerin kullanımına yönelik geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz. Sürdürülebilir yüksek kaliteli üretimimizi, geçtiğimiz yıl aldığımız IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile de tescilledik." açıklamasında bulundu.

50'yi aşkın ülkeye Türk çeliği

Yıldız Demir Çelik'in 500'ün üzerinde çalışanıyla, Türk çeliğini dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını belirten Özdemir, "Buradaki başarılarımızla gurur duyuyoruz. Daha üretim süreçlerimizin başında olmamıza rağmen, sadece 2,5 yılda toplam 200 milyon doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaştık. Geldiğimiz noktada beş kıtada 50'yi aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yeni hat çalışmaları sürüyor

Şu anda ikinci galvaniz hattının çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekleyen Özdemir, şunları aktardı:

"2021'in son çeyreğinde bu hattın devreye girmesini bekliyoruz. Bu hattın devreye girmesiyle birlikte 600 bin tonluk mevcut üretim kapasitemizi 900 bin tona taşıyacağız. Katma değerli üretim hacmimizi ciddi oranda artıracak bu yatırım Yıldız Demir Çelik'in yıllık cirosunu da yüzde 40-45 arttıracak. Şu anda montaj aşamasında olduğumuz ikinci hat yatırımımızla birlikte üçüncü galvaniz hattının da hazırlıklarını yapıyoruz. Bu alanda yatırımlarımız artarak devam edecek."