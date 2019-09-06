Son Dakika Haberleri: Yıldız: "Emeğin ve emekçinin yanındayız"
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Yıldız: "Emeğin ve emekçinin yanındayız"

2 saat önce

Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Memur-Sen olarak emeğin ve emekçinin alın terini önemsediklerini ve bunun için yapılan mücadelelere destek verdiklerini söyledi.

Yıldız:

Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Memur-Sen olarak emeğin ve emekçinin alın terini önemsediklerini ve bunun için yapılan mücadelelere destek verdiklerini söyledi.


Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği, Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz'ü ziyaret etti. Ziyarette yargıda yaşanan sorunların çözümüne dair yargı reformu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.


"Emeğin ve emekçinin yanındayız"


Ziyarette konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Yıldız, sorunların çözümüne yönelik iletişim kanallarının kullanılmasına dair yaklaşımın taşradan tabandan yukarıya doğru yaşanan sıkıntıların giderilmesinde bu gibi fırsatların kullanılmasına yönelik duruşların önemli olduğunu belirterek, "Bu kararlar adaletin tesisinde önemli görevi üstlenen hukuk emekçilerinin haklarının aranması ve korunması iyileştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu vesile ile kararından dolayı Samsun Barosu'na teşekkür ediyoruz. Memur-Sen olarak emeğin ve emekçinin alın terini önemsiyoruz ve bunun için yapılan mücadelelere destek veriyoruz" dedi.


Ziyarette ayrıca, Samsun Barosu Başkanı Gürbüz'e Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın kitabı takdim edildi. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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