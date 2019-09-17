Son Dakika Haberleri: Yıldız Entegre'den yangına dayanıklı, ses geçirmeyen ve güvenli kapılar
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Yıldız Entegre'den yangına dayanıklı, ses geçirmeyen ve güvenli kapılar

1 saat önce

Yıldız Entegre, VarioDor kapılar ile estetik, yüksek kalite ve güvenliği ön planda tutuyor.

Yıldız Entegre'den yangına dayanıklı, ses geçirmeyen ve güvenli kapılar, System.String[]

Yıldız Entegre, VarioDor kapılar ile estetik, yüksek kalite ve güvenliği ön planda tutuyor.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası standartlar çerçevesinde üretilen VarioDor, çeşitli kalite testleriyle sahip olduğu özellikleri kanıtlayarak kullanıcısını güçlendiriyor.

Sertifikasyonda dünya lideri BM TRADA tarafından onaylı VarioDor kapılar, ısı, ses ve koku yalıtımı sağlayan özel contası, montaj kolaylığı sağlayan bağlantı elemanları, uzun ömürlü kullanımını destekleyen menteşe sistemi, çizilmeye dayanımı artıran özel yüzeyi ile sektörde fark yaratıyor.

Üretiminde tasarım ve teknolojiyi harmanlayan Yıldız Entegre, 38 desibele kadar ses geçirmezlik, 100 bin defa açma-kapama özelliği, 41 dakikaya kadar yangına dayanıklılık, sessiz kilit sistemi ve sahip olduğu temel güvenlik sertifikasına sahip kapılar ile kaliteyi yaşam alanlarına taşıyor.

Dekorasyonda sağladığı çeşitlilik ile her zevke hitap eden VarioDor kapılar, kolay temizlenebilir yüzeyleri ile kullanıcıları için büyük avantaj sağlarken, standart özelliklerinin yanı sıra opsiyonel olarak sunduğu manyetik kilit sistemi, yangına dayanıklılık ve ses yalıtımı seçenekleri ile de yaşam alanlarında estetik görüntüsü ve kalitesi ile ön plana çıkıyor.


VarioDor, bu yılın mart ayında ise yeni üretimi olan gizli menteşeli, boyanabilir ve 220 santimetre yüksekliğe sahip kapıları ilk kez alıcısı ile buluşturmuştu.

Birleşmiş Milletler, Yıldız Entegre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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