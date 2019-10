Yıldız Entegre, İntermob Fuarı'nda yeni ürün ve çözümlerini tanıttı

Yıldız Entegre, bu yıl 22'ncisi düzenlenen İntermob Mobilya Fuarı'nda yeni ürün ve çözümlerini tanıttı.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, şirket, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 22. Intermob Mobilya Fuarı'nda yenilikçi ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

"Ağacın İzinde" felsefesini taşıyan modern bir mimariye sahip standıyla dikkatleri çeken Yıldız Entegre, doğal, dekoratif ve sıcak yaşam alanları sunan "Yıldız Home" ve "Yıldız Trend" markaları altındaki ürünlerini sektör profesyonelleri ve iş ortaklarına tanıttı.

Yerli ve yabancı çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Yıldız Entegre standında Variodor kapıların sergilendiği deneyim odaları yoğun ilgi gördü. Temel güvenlik, 38 desibele kadar ses geçirmezlik, ateşe dayanıklılık sertifikalarının anlatıldığı deneyim odalarında Variodor kapılar, her zevke hitap eden model alternatifi ve kalitesi ile dikkati çekti. İçi dolu mdf Variodor kapılar, kaliteli işçiliğinin yanı sıra yeni modelleri ile de konut projelerinde tercih ediliyor. Mekanlar ile bütünleşen yeni kapı kasası ve gizli menteşe sistemi ile de iç mekanlar için bütünleyici bir unsur haline gelmesiyle fuarda katılımcıların odak noktalarından biri haline geldi.

"Yıldız Home" markası altında sunulan farklı ebat ve kalınlıklarıyla laminat parkeler de çeşitliliği ile dikkati çekti.

Yeni renkler ve yüzey seçenekleri

Yaşam alanlarına derinlik katan lak panellerin sergilendiği bölümde katılımcılar, ürünlerin mekana kattığı estetiği, renk yelpazesini ve sahip olduğu ayna efektini yakından inceleme fırsatı buldu.



Mdflam/suntalam bölümünde, farklı yüzeyleri ile hayal edilen tasarımların gerçekleşmesine olanak tanıyan ürünler sergilendi. Tüm yaşam alanlarında kendine yer bulan mdflam/suntalam ürün grubundaki yeni renkler ve yüzey seçenekleri, sektör profesyonellerinin beğenisini kazandı.

9 renkten oluşan ve "The Nine" ismini alan yeni mdflam/suntalam serisi, her üretim sürecinin "ilham" ile başlamasından yola çıkarak "Vals", "Everest", "Moon", "Asia", "Spring", "Sonata", "Lagina", "Lumiere" ve "Dante" isimli renklerden oluşuyor.



"Tasarım dünyasındaki yaklaşımları yakından takip ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, ürün portföyünü belirlerken tasarım dünyasının tüm ihtiyacını karşılayabilecek çeşit ve nitelikte dekorlara odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarım dünyasındaki yaklaşımları yakından takip ediyor, tasarımcı ve mimarın ihtiyacını anlayarak dekor seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Globalde değerli fuarları uzman ekiplerimizle ziyaret ederek, tasarımcı ve mimarların önerilerini alarak ve sonuçta sektörün ihtiyaçlarını analiz ederek yenilikçi üretimlerimizi hayata geçiriyoruz.

Portföyümüze eklediğimiz yeni 9 rengimizden koyu ahşap renge sahip Moon ya da mermer desenlerin son dönemdeki yükselişi ile endüstriyel tasarımlar için özel tasarlanan Sonata gibi renklerimiz, kapsamlı Ar-Ge çalışmalarımız sonucu renk kartelamıza girdi. Benzer şekilde İntermob'ta kullanıcısı ile ilk kez buluşturduğumuz yeni taş yüzeyler, ağaç malzemenin sıcaklığı ile taş yüzeyin verdiği eşsiz modern çizgiyi bir araya getiriyor. Ağacın İzinde yolculuğumuzda kalite, tasarım ve estetiği yaşam alanlarına taşımaya devam edeceğiz."

"Ziyaretçilerimiz, tüm ürünlerimizi gerçeğe en yakın simülasyonuyla inceleme fırsatı buldu"

Şahin, fuarın oldukça başarılı geçtiğini aktararak, "Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız'ın da konuklarımızla buluştuğu fuarda kapı, parke, levha ürün gruplarımızı sektöre sunma imkanı bulduk. Ağacın

sıcaklığını taş yüzey dokusu ile birleştiren yeni ürün grubumuzu da bu fuarda alıcısı ile buluşturduk. Öte yandan, bu yılın ikinci yarısı itibarıyla lam koleksiyonuna kattığımız yeni 14 rengimizin de mobilya üreticileri ve tasarımcılar tarafından beğenilmesinin mutluluğunu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcılarla inovasyon odaklı çözümleri paylaştıklarını belirten Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Standımızda oluşturduğumuz dijital deneyim noktası aracılığıyla ziyaretçilerimiz, tüm ürünlerimizi gerçeğe en yakın simülasyonuyla inceleme fırsatı buldu. Fuar boyunca yerli ve yabancı çok sayıda müşterimizle bir araya geldik, ürünlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça önemli iş bağlantılarına sahne olan fuarda, mimar ve tasarımcıların da teknoloji ve tasarımın sıra dışı bir yaklaşımla buluştuğu yeni ürünlerimize ilgisinden büyük memnuniyet duyduk."