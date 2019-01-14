Yıldız Entegre’nin çevre dostu uygulamaları ödüllendirildi
2 saat önce
Yıldız Entegre, İstanbul Sanayi Odası tarafından verilen "İSO 2018 Çevre Ödülleri" kapsamında "İSO Büyük Ölçekli İşletme Çevre Dostu Uygulama Projesi Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.
Yıldız Entegre
, İstanbul Sanayi Odası
tarafından verilen "İSO 2018 Çevre Ödülleri" kapsamında "İSO Büyük Ölçekli İşletme Çevre Dostu Uygulama Projesi Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:39
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