Son Dakika Haberleri: Yıldız Entegre’nin çevre dostu uygulamaları ödüllendirildi

Yıldız Entegre’nin çevre dostu uygulamaları ödüllendirildi

2 saat önce

Yıldız Entegre, İstanbul Sanayi Odası tarafından verilen "İSO 2018 Çevre Ödülleri" kapsamında "İSO Büyük Ölçekli İşletme Çevre Dostu Uygulama Projesi Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Yıldız Entegre’nin çevre dostu uygulamaları ödüllendirildi, System.String[]
Yıldız Entegre, İstanbul Sanayi Odası tarafından verilen "İSO 2018 Çevre Ödülleri" kapsamında "İSO Büyük Ölçekli İşletme Çevre Dostu Uygulama Projesi Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:39 

İstanbul Sanayi Odası, Yıldız Entegre, Ekonomi
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