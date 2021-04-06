Yıldız Entegre, ödüllü uygulamasını yeniledi

Yıldız Entegre, artırılmış gerçekliği orman ürünlerine sektörüne taşıyarak, Çek Seç, Uygula! teknolojisiyle Türkiye'de bir ilke imza atarak, uygulamasının yeni versiyonunu yayına aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çek, Seç, Uygula! ile kullanıcılara, istedikleri renk ve modeldeki parkeleri odalarının zemininde görebilme imkanı sunan Yıldız Entegre, uygulamasına eklediği yeni özelliklerle de kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Yıldız Entegre'nin yeni versiyon uygulamasında sanal showroomda yeni sahne seçenekleri ve yakınlaştırma özelliği, sanal showroom QR kod optimizasyonu ile sanal showroomda kullanılan ürünlerin pdf formatında indirilip paylaşılabilmesi başlıca yeniliklerden.

Ayrıca uygulamayı ilk kez telefonuna indirenler için interaktif eğitim gibi özellikler de yeni versiyonda yer alıyor.

Yıldız Entegre uygulaması, kullanıcılar için çok sayıda özelliği bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar, Türkiye'de bir ilk olan Çek Seç Uygula teknolojisini kullanarak hangi parkenin hangi odada nasıl duracağını dijital ortamda anında görerek daha kolay seçim yapma imkanı buluyor.

Hem ev hem de ofis tasarımlarında kullanılabilecek uygulama kapsamında kullanıcılar, parke değişimi düşündükleri mekanların fotoğraflarını çektikten sonra bu fotoğrafları Yıldız Entegre mobil aplikasyonu ya da Yıldız Entegre internet sitesindeki Çek, Seç, Uygula! bölümüne yüklüyor.

Sisteme yüklenen fotoğraflar üzerinden, kullanıcılar VarioClic ve TerraClick ürün grubundaki model ve renk seçeneğinde parkeleri odalarının zemininde görebiliyor, model ya da renk tercihlerini de zevklerine ve odanın uyumuna göre yapabiliyor.

Uygulamada bulunan Sen Tasarla bölümünde ise kullanıcılar sıfırdan kendi tasarımlarını yapabiliyor ve beğendikleri Yıldız Entegre panel, parke ve kapı modellerini uygulayabiliyor.

Ayrıca sanal showroomlarda hazır oda tasarımları içerisinde yine kendi seçtikleri panel, parke ve kapı modelleriyle kendi tasarımlarını hazırlayabiliyorlar.

Uygulamaya gelen yeni özellikler ise 5 yeni sahne seçeneği, 10 adet sanal sahneye 5 adet yeni tasarım eklendi. Kullanıcılar artık daha geniş bir alanda beğendikleri dekorları kombinleme imkanına sahip olacak.

Sanal Showroom Yakınlaştırma Özelliği ise sanal sahneler üzerinden ürünleri deneyen kullanıcılar, sahneleri yakınlaştırma seçeneğiyle ürünleri yakından inceleyerek, ürün dekorlarını yakından görebilme imkanına sahip olacaklar.

Sanal Showroom QR Kod Optimizasyonu; Bilgisayar üzerinden sanal showroomu deneyimleyen kullanıcılar, oluşturulacak QR Kod sayesinde tasarladığı sahnesine telefonundaki mobil uygulama üzerinden kaldığı yerden devam etme imkanına sahip olacak. Sanal showroomda kullanılan ürünlerin pdf formatında indirilip paylaşılabilmesi; Sanal odalardan birisini seçen kullanıcılar, odasını istediği şekilde tasarladıktan sonra kullandığı ürünleri kayıt altına tutan pdf dosyasını indirebilecek. Bu sayede kendi bulunduğu mekanlarda ilgili ürünü kullanmayı tercih ederse ürün bilgilerine pdf üzerinden kolayca ulaşım imkanına sahip olacak. Bu özellikle hayal edip tasarladığı ürünü kolayca usta ya da bayisiyle paylaşıp ürün tedarikini sağlayabilecek.

Yıldız Entegre uygulamasını ilk indirenler için interaktif eğitim; Uygulamayı ilk defa indirenler için uygulamada hangi özelliklerin olduğunu anlatan interaktif eğitim senaryosu ile bilgilendirme yapılacak.

"Çek, Seç, Uygula! teknolojisiyle sektörde bir ilke imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Satış, Pazarlama ve İhracat Direktörü Selçuk Ormancı, Çek, Seç, Uygula! teknolojisiyle sektörde bir ilke imza attıklarını belirterek, "Sektörde fark yaratmanın yolunun dijital dönüşümden geçtiğinin bilincinde olan bir şirket olarak, dijital alandaki varlığımızı her geçen gün artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ormancı, şunları kaydetti:

"Bir yandan üretim süreçlerimizi geliştirirken bir yandan da pazarlama alanında müşteri deneyimini güçlendirecek adımlar atıyoruz. Artırılmış gerçekliğin sektörümüzdeki öncü uygulaması konumunda bulunan "Çek, Seç, Uygula!" da bizim bu alandaki önemli projelerimizden biri. Gerek sektör profesyonellerinden gerekse kullanıcılardan aldığımız olumlu geri dönüşler sonrasında, "Çek, Seç, Uygula!" ile birlikte Yıldız Entegre uygulamamızı da kullanıcı deneyimini daha da yukarı çekecek şekilde yeniden ele aldık. Yıldız Entegre uygulamasıyla, tüm kullanıcıların tercih süreçlerinin iyileştirilmesini ve dijital ortam sayesinde tüketicilerin daha satın alma yapmadan hayallerindeki ürünü evlerinde uygulamalı olarak görebilmesini hedefliyoruz."