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Yıldız Entegre, VarioClic ile seçim alanını genişletiyor - Son Dakika

Yıldız Entegre, VarioClic ile seçim alanını genişletiyor

09.08.2021 12:03
Yıldız Entegre, VarioClic ile seçim alanını genişletiyor, System.String[]

Yıldız Entegre'nin, ev ve ofislerde sofistike bir yaşam alanı tercih eden kullanıcılar için geliştirdiği laminat parke markası VarioClic, ürünlerini koleksiyonuna eklenen yeni dekor çeşitleriyle güçlendiriyor.

Yıldız Entegre'nin, ev ve ofislerde sofistike bir yaşam alanı tercih eden kullanıcılar için geliştirdiği laminat parke markası VarioClic, ürünlerini koleksiyonuna eklenen yeni dekor çeşitleriyle güçlendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VarioClic ile yaşam alanlarına farklı ve özgün dekorlar geliştirme misyonunu sahiplenen Yıldız Entegre, yeni ürün ve renk seçenekleriyle kullanıcılarına çok çeşitli alternatifler sunmaya devam ediyor.

Yeni dekorasyon trendlerini ve gelişmelerini yakından takip ederek ürün gruplarını sürekli güncelleyen Yıldız Entegre, geçmiş yılların en çok tercih edilen ve vazgeçilmez dekorlarından olan Balıksırtı modelini modern çizgilerle yeniden yorumladı. Modelin kullanıcılar tarafından yeniden rağbet görmesi ve araştırılmaya başlamasıyla harekete geçen Yıldız Entegre, 4 farklı Balıksırtı dekorunu Varioclic markası altında pazara sundu.

Alp Macar, Antrasit Macar, Doğal Macar ve Otantik Macar olarak adlandırılan dekorlar hem modern hem de klasik dekorasyon tarzına uyum sağlamasıyla dikkati çekiyor. Uygulandığı her mekanda olağanüstü bir etki yaratan, karakteristik görünümüyle zemin tasarımlarına dinamizm katan balıksırtı parke serisi, 8 mm seçeneği, kolay temizlenebilir ve kolay döşenebilir özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca balıksırtı dekorlardaki mat doku uygulaması ile balıksırtı dekorlar doğal bir görünümü mekanlarınıza taşıyor.

"Tüketicinin beklentisine cevap verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı, geniş dekor seçenekleriyle kullanıcı beklentilerine ve ihtiyaçlarına daha güçlü yanıt verebileceklerine vurgu yaptı.

Yıldız Entegre olarak dekorasyonun başlangıç noktasının zemin olduğuna inandıklarını belirten Ormancı, "Yani zemine yapılacak dekoratif uygulamalar mekanın diğer alanlarını doğrudan etkiliyor. Bu sebeple yaşam alanlarında trendleri tüm dünyada yakından izleyerek tercih ve ihtiyaçları belirleyen şirket olarak her zaman en iyisine odaklanıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'nin en çok tercih edilen laminat parke markalarından biri olan VarioClic'i daha zengin dekor alternatifleriyle kullanıcılarımızın beğenisine sunarak daha fazla seçim alanı yaratıyoruz.

Ürün grubuna yeni eklediğimiz Balıksırtı dekorumuz, uzun zamandır insanların arayış içinde olduğu ve geleceğin dekor trendleri arasında yer alacak bir model. Biz bunu kendi dokunuşlarımızla yeniden yorumladık. Bir nevi eskinin trendini yenileyerek 4 farklı seçenek ile kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. Kullanıcı deneyimi bizim en fazla değer verdiğimiz nokta. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de müşteri temelli yaklaşımlarımızla yeniliklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Yıldız Entegre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldız Entegre, VarioClic ile seçim alanını genişletiyor - Son Dakika


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