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Yıldız Entegre, VarioDor'da model sayısını 15'e çıkardı - Son Dakika

Yıldız Entegre, VarioDor'da model sayısını 15'e çıkardı

10.09.2021 15:20
Yıldız Entegre, VarioDor'da model sayısını 15'e çıkardı, System.String[]

Orman ürünleri sektörünün global arenadaki ilk 10 üreticisi arasında yer alan markası Yıldız Entegre'nin kapı markası VarioDor, mevcut ürün gruplarına eklediği yeni renk ve model seçenekleriyle ürün gamını genişletti.

Orman ürünleri sektörünün global arenadaki ilk 10 üreticisi arasında yer alan markası Yıldız Entegre'nin kapı markası VarioDor, mevcut ürün gruplarına eklediği yeni renk ve model seçenekleriyle ürün gamını genişletti.

Şirket açıklamasına göre, estetiği yüksek kalite ve sağlamlıkla birleştiren VarioDor, yeni ürün grubu Alize Premium ile Step, Fishbone ve Luxury olmak üzere 3 yeni modeliyle toplam model sayısını 15'e çıkardı. Bünyesinde zengin renk skalası bulunan marka, lake beyaz, modern antrasit, kozmik gri ve haki gri renk seçenekleri sunuyor.

VarioDor, sahip olduğu kalite belgeleriyle de öne çıkıyor. BM TRADA tarafından onaylı VarioDor kapılar, ısı ve ses yalıtımı sağlayan özel contası, montaj kolaylığı sağlayan bağlantı elemanları, uzun ömürlü kullanımı destekleyen menteşe sistemi, çizilmeye dayanımını artıran özel yüzeyi ile sunuluyor.

Variodor Alize Premium ürün grubundaki modellerde klasik kapılara göre kanat, kasa ve pervaz tamamen PVC kaplamadan yapılıyor. Pazardaki mevcut "PVC kaplama" kapılara kıyasla daha yoğun bir malzeme kullanılıyor. Bu yoğunluk, Alize Premium ürün grubunda yer alan modellerin görünümündeki çekiciliğini artırırken, kapı yüzeyindeki işlemeler farklı bir malzeme kullanılmadan kapı yüzeyi üzerine doğrudan işleniyor. Ayrıca kapı yüzeyinde elde edilen yumuşak dokunma hissi de kapıyla kullanıcı arasında duygusal bir geçiş de sağlıyor.

41 dakikaya kadar yangına dayanıklılık

Üretiminde tasarım ve teknolojiyi harmanlayan Yıldız Entegre, 38 desibele kadar ses geçirmezlik, 100.000 defa açma-kapama özelliği, 41 dakikaya kadar yangına dayanıklılık, sessiz kilit sistemi ve sahip olduğu temel güvenlik sertifikası ile kaliteyi yaşam alanlarına taşıyor. Standart dışı 220 santim ve 240 santime kadar uzunluğa sahip kapıları da bulunan markanın kullanıcının talepleri doğrultusunda gizli menteşeli olarak ürettiği kapılar, uygulama ve montaj kolaylığının yanı sıra şık ve estetik bir görünüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı, sağlamlığı ve estetik yapısı ile tüketicilerin ilk tercihi olmak ve monoblok kapı türünde pazar liderliğini daha da güçlü bir noktaya taşımak için tüketicinin talep ve ihtiyaçlarını sürekli dinlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin beklentilerini karşılamak için çok çalışıyoruz. Biliyoruz ki kapılar bir evin veya çalışma alanlarının en önemli ve dikkat çekici dekorasyon unsurudur. Bu sebeple dikkatleri üzerine çeken, kendine özgü stillere sahip, şık tasarımlı kapılar oluşturuyoruz. Alize Premium ürün grubumuzla koleksiyonumuz artık çok daha güçlü ve zengin, 3 yeni model eklenmesi ile toplam model sayımızı 15'e çıkardık. Tüketicilerin beğenisi, talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda da yeni modelleri ürün gamına eklemeye devam edeceğiz. Variodor kapılarımız, tüketicinin pazarda içi dolu kapı olarak nitelendirdiği ve sağlamlığı ile kalitesine vurgu yaptığı ürünlerimizdir. Bu özelliğimizin yanı sıra 41 dakikaya kadar yangına dayanım sertifikası ile güvenliğinizi önceliklerken, 38 desibele kadar ses geçirmezlik özelliği ile evin içinde kendi özel alanınızı yaratmanıza fırsat sağlıyor."

Birleşmiş Milletler, Yıldız Entegre, Estetik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıldız Entegre, VarioDor'da model sayısını 15'e çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yıldız Entegre, VarioDor'da model sayısını 15'e çıkardı - Son Dakika
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