Son Dakika Haberleri: Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, Yunanistan'da ikinci oldu
Son Dakika Spor Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, Yunanistan'da ikinci oldu

Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, Yunanistan'da ikinci oldu

10 dakika önce

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, ikinci oldu.

Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, Yunanistan'da ikinci oldu, System.String[]

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, ikinci oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen ve 29 takımın katıldığı turnuvada Tan Sezer, Mustafa Burak Çufadar, Can Alkış'tan oluşan flöre milli takımının finalde Hırvatistan'la karşılaştığı belirtildi.

Rakibine 45-40 yenilen milli takımın ikinci sırada yer aldığı ifade edildi.

Yunanistan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:14 Kaynak: AA
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