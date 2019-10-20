Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, Yunanistan'da ikinci oldu
10 dakika önce
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, ikinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:14 Kaynak: AA
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, ikinci oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen ve 29 takımın katıldığı turnuvada Tan Sezer, Mustafa Burak Çufadar, Can Alkış'tan oluşan flöre milli takımının finalde Hırvatistan'la karşılaştığı belirtildi.
Rakibine 45-40 yenilen milli takımın ikinci sırada yer aldığı ifade edildi.
MSB: Terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip ediliyor Yunanistan, yaralı göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdi Tel Abyad'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Real Madrid'de Modric, Bale ve Vazquez Galatasaray'a karşı yok!