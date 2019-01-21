Son Dakika Haberleri: Yıldız Erkek Kros Takımından Kaymakam Coşkun'a Ziyaret

Yıldız Erkek Kros Takımından Kaymakam Coşkun'a Ziyaret

47 dakika önce

Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu Yıldızlar Erkek Kros Takımı, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun 'u ziyaret etti.

Yıldız Erkek Kros Takımından Kaymakam Coşkun'a Ziyaret, System.String[]
Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu Yıldızlar Erkek Kros Takımı, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun 'u ziyaret etti.

Okul Sporları kapsamında, Tokat'ta yapılan Kros Grup Yarışmalarında, Bayburt'u temsilen katılan Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu Yıldızlar Erkek Kros Takımı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve Okul Müdürü Ali Aşkın eşliğinde Kaymakam Coşkun 'u makamında ziyaret etti.

Tokat ilinde yapılan yarışmada ikinci olarak Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda ili temsil hakkı kazanan Kros takımı öğrencileri ve idarecileriyle sohbet eden Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun; elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek Türkiye Şampiyonası'nda başarı dileklerini iletti.

Ziyaret daha sonra Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun tarafından öğrencilere hediye verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ziyaret sona erdi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:02 Kaynak: İHA

Demirözü, Gökçedere, Güncel
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