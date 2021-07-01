Yıldız erkek ve kadın boks milli takımları Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor

Yıldız Erkek ve Kadınlar Boks Milli Takımları, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Milli takımlar, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmaları tamamladı.

Türkiye'nin erkeklerde 13 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada 46 kiloda Emirhan Aktürk, 48 kiloda Refik Kartal, 50 kiloda Berat Karaarslan, 52 kiloda Çağrı Fidan, 54 kiloda Talha Bayrak, 57 kiloda Abdulsamet Eroğlu, 60 kiloda Muhammet Enes Kanar, 63 kiloda Ahmet Gündüz, 66 kiloda Tarık Ahmet Çelebi, 70 kiloda Yusuf İslam Yakut, 75 kiloda Muhammed Halil Doğru, 80 kiloda İslam Aziz ve +80 kiloda Muhammet Beyazıt Atılır ringe çıkacak.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Dereköylü, "Çocukları kondisyon olarak çok güzel yerlere getirdik. Takımın içerisinde çok değerli çocuklar var. Şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip ülkemize madalyalar getireceğiz." dedi.

Takımda çok yetenekli boksörlerin olduğunu ifade eden Dereköylü, şunları kaydetti:

"Erkeklerde 13 sıklette katılıyoruz. Hepsinden madalya bekliyoruz diyemeyiz. Diğer ülkeler de boş ülkeler değil. Avrupa ülkelerinde de herkes çalışıyor. Biz de çalıştık. Bu sefer 5-6 madalya Allah bize nasip edecek. Bu potansiyelde çocuklar var biz onlara inanıyoruz. Biz inandık onlar da inanıyorlar. Bu çocuklardan ileride olimpiyatlara gidecek sporcular çıkacak."

Milli boksör Muhammed Halil Doğru ise kariyerinde iki Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü bulunduğunu söyledi. Kastamonu'da güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Doğru, "Avrupa'da Türk bayrağını birincilikle dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum." dedi.

Çağrı Fidan da başarılı olacaklarına inandığını kaydederek, "Avrupa'da şampiyon olmak istiyorum. Avrupa Şampiyonası'na gidip arkadaşlarımla birlikte madalya alıp ülkemize geri dönmek istiyoruz." diye konuştu.

"Bizler Türk Kadın Boks Milli Takımının altyapısıyız"

Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'nın sorumlu antrenörü Ahmet Çınar da 2002 yılından itibaren milli takımlarda görev aldığını söyledi.

Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'nın başına Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç tarafından 2013 yılında getirildiğini aktaran Çınar, bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını dile getirdi.

Geride kalan 8 yılda önemli başarılar elde ettiklerini anlatan Çınar, "Yıldız Kadın Boks Milli Takım olarak bu süre zarfında 12 altın, 13 gümüş ve 28 bronz olmak üzere dünya ve Avrupa şampiyonalarında 53 madalya kazandık." diye konuştu.

Yıldızlardan çok önemli sporcuların çıktığını vurgulayan Çınar, "Buradan yetişen başarılı sporcularımız, gençler ve büyükler kategorilerinde ülkemizi başarıyla temsil etti. 2021 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi garantileyen Busenaz Süremeneli ve Esra Yıldız, 2013 ve 2014 yılında ilk bizimle Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş sporcularımız. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in altyapıya verdiği önem sonucu bu başarıları yakaladık. Bizler Türk Kadın Boks Milli Takımının altyapısıyız." ifadelerini kullandı.

Çınar, 13 sıklette katıldıkları 3 Temmuz'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların devamını getirmeyi, yeni cevherleri boks milli takımına kazandırmayı hedefliyoruz. Gürcistan'da bunu başarmak, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçmiş yıllarda Avrupa Şampiyonası'nda 13 sıkletten 11 madalya aldığımız, 8 madalya aldığımız, 7 madalya aldığımız oldu. İstiklal Marşı'mızı okutmadan hiç yılımız geçmedi. Yeni madalyalar alarak üstüne çıkmak istiyoruz. Daha güzel başarılar elde etmek istiyoruz."