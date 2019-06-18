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Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası

12 dakika önce

Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

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Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 16 takım mücadele ediyor.

Şampiyona, 23 Haziran'da sona erecek.
Şampiyonada dereceye giren takımların ödülleri final müsabakasının ardından törenle takdim edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:36 Kaynak: AA
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