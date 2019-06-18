Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası
12 dakika önce
Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:36 Kaynak: AA
Yıldız Erkekler Türkiye
Voleybol Şampiyonası, Kocaeli
'de başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu
tarafından Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 16 takım mücadele ediyor.
Şampiyona, 23 Haziran'da sona erecek.
Şampiyonada dereceye giren takımların ödülleri final müsabakasının ardından törenle takdim edilecek.
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