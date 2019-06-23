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Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası

42 dakika önce

Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.

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Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen organizasyonun final müsabakaları Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı.
Final maçında Arkas Spor'u 3-1 mağlup eden Ziraat Bankası şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında Halkbank'ı 3-2 yenen Beşiktaş şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Dereceye giren takımlara ödülleri, final müsabakasının ardından gerçekleştirilen törenle takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:23 Kaynak: AA
Ziraat Bankası, Türkiye, Spor
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