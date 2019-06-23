Son Dakika Haberleri: Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - KOCAELİ
Son Dakika Güncel Haber

Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - KOCAELİ

1 saat önce

Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.

Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen organizasyonun final müsabakaları Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı.
Final maçında Arkas Spor'u 3-1 mağlup eden Ziraat Bankası şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında Halkbank'ı 3-2 yenen Beşiktaş şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Dereceye giren takımlara ödülleri, final müsabakasının ardından gerçekleştirilen törenle takdim edildi.
Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Kocaeli, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi Türkan Şoray ile Sibel Can 15 dakika kala oy kullandı HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu balkon konuşması yaptı: Demokrasi destanı yazdık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 23:42:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - KOCAELİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]