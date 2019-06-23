Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - KOCAELİ
1 saat önce
Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Yıldız Erkekler Türkiye
Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası
şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Voleybol Federasyonu
(TVF) tarafından düzenlenen organizasyonun final müsabakaları Kocaeli
Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı.
Final maçında Arkas Spor
'u 3-1 mağlup eden Ziraat Bankası şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında Halkbank'ı 3-2 yenen Beşiktaş
şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Dereceye giren takımlara ödülleri, final müsabakasının ardından gerçekleştirilen törenle takdim edildi.
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