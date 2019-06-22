Son Dakika Haberleri: Yıldız erkekler voleybol derbisi Beşiktaş'ın
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Yıldız erkekler voleybol derbisi Beşiktaş'ın

1 saat önce

2 mağlup etti.

Yıldız erkekler voleybol derbisi Beşiktaş'ın, System.String[]
2 mağlup etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda eleme usulü final heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası eleme usulü finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi yaşandı.

Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Yıldız Erkekler Türkiye finalinde Beşiktaş mücadeleye Engin, İlker, Umut, Baran Yılmaz, Ahmet, Kerem altısı ve libero Baran Kayhan ile başlarken rakibi Fenerbahçe Emir, Arda, Stanicki, Mahmut, Serhat, Taha altısı ve libero Doruk ile karşılık verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde nefeslerin kesildiği çekişmeli geçen maçta Beşiktaş rakibi Fenerbahçe'yi 20-25, 20-25, 25-21, 26-24 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup ederek Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kalan taraf oldu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:41 Kaynak: İHA
Türkiye, Beşiktaş, voleybol, Spor
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