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Yıldız Erkeklerde Türkiye Şampiyonu 'Ziraat Bankası'

46 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Finali'nde Ziraat Bankası kupanın sahibi oldu.

Yıldız Erkeklerde Türkiye Şampiyonu 'Ziraat Bankası', System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Finali'nde Ziraat Bankası kupanın sahibi oldu.

Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın finalinde Ziraat Bankası ile Arkas arasında kıyasıya geçen mücadele, şampiyonayı takip eden sporseverler tarafından da ilgiyle izlendi. Maç sonunda setlerde 3-1 üstünlük sağlayan Ziraat Bankası, 16 takım arasından namağlup mutlu sona ulaşan takım oldu. Karşılaşmaların ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamlayan Halkbank'a, plaketini Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan, üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'a, kupa ve madalyalarını TVF MHGK Başkanı Aziz Yener, ikinci sırada tamamlayan Arkas'a, kupa ve madalyalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankası'na kupa ve madalyalarını, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
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