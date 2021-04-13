Yıldız futbolcu Bünyamin Balat Süper Lig yolunda

Bayrampaşa Spor Kulübü'nün başarılı futbolcusu Bünyamin Balat'ı transfer etmek için TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Menemenspor ve Altınordu'nun yanı sıra Süper Lig'den de Fatih Karagümrük devrede.

Bayrampaşa Spor Kulübü'nün yıldız futbolcusu Bünyamin Balat, oynadığı futbolla Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekiyor. Balat'ın, futbol stili ve sol ayağıyla futbol camiasında bir ekol olan dünya yıldızı Fenerbahçeli Mesut Özil'e benzetilen genç oyuncuyu TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Menemenspor ve Altınordu'nun yanında Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları için görüşmelere başladı. Bu sezon Süper Lig yolunda şampiyonluk mücadelesi veren takımların da gelecek sezonun kadrosunu oluştururken Bünyamin Balat'ı kadrolarına katmak için futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Mesut Özil'in veliahtı olacak

24 yaşında olan Bünyamin Balat, Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Sol ayağını adeta bir tenisçinin raketini kullandığı gibi kullanan Balat, Mesut Özil'ın hareketlerinin aynısını yaparak bu yolda emin adımlarla ilerliyor. TFF. 3. Lig takımlarından Bayrampaşa'da hücuma dayalı orta saha ve forvet arkası olarak oynayan genç oyuncu, takımının en önemli futbolcusu pozisyonunda görev yapıyor. Ender bulunan sol ayaklı olmasının yanında kaliteli oyun stiliyle de kendinden uzun yıllar bahsettirecek olan genç futbolcunun hedefi önce Süper Lig takımında sonra da A Milli Takım'da forma giymek. Oyun zekası olarak da oyunun durması gerektiği yerde oyunu yavaşlatması, mağlup durumdayken hücum edileceği zaman oluşturmasıyla dikkat çene futbolcu, kontratak futbolunda da oldukça başarı yüzdesiyle de dikkat çekiyor. Birçok özelliğiyle Süper Lig takımlarının radarına giren gurbetçi futbolcu, sezon sonunda en doğru kararı vereceğini şu anda kendisinin de takımlara üzerinde çalıştığını kendine en uygun takımda oymayı hedeflediği belirtildi.

Bünyamit Balat oynayacağı takıma gidecek

Oyuncunun menajerliğini yapan Net Menajerlik ise futbolcusundan oldukça emin bir şekilde ve gelecek teklifler üzerinde fikirbirliği yapacaklarını ifade etti. Bünyamin Balat için gelecek yıl oynayacağı takım ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Başkan Metin Aşar: "Bünyamin gerçekten özel bir yetenek. Mesut Özil ile benzerlikleri de çok fazla örtüşüyor. Gelecek yıl Süper Lig oyuncuları arasında yerini alacağını umuyorum. Çok başarılı bir kariyeri olacak ve gelecek vadeden bir sporcu. Allah yolunu açık etsin" şeklindeki açıklamalarıyla konuya ilişkin görüş bildirdi. - BURSA