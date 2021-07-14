Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi

Efsane yuvada kaldı. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen 34 yaşındaki Arjantinli Messi'nin, Barcelona'nın teklifine 'evet' dediği iddia edildi. Messi, yeni sözleşmesine göre 39 yaşına kadar Barcelona'da forma giyecek. Ve eski maaşına göre yüzde 50 daha az kazanacak.
Barcelona kulübü, Messi'yi elinde tutabilmek için önemli futbolcularıyla yollarını ayıracak. Katalan devi lisans çıkarma tehlikesiyle de karşı karşıya. Messi her ne kadar indirim de yapsa Griezmann, Dembele, Coutinho gibi yıldızların takımdan ayrılması gerekiyor.
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