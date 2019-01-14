Son Dakika Haberleri: Yıldız-Genç Masa Tenisi Yerel Lig Müsabakaları Tamamlandı

Yıldız-Genç Masa Tenisi Yerel Lig Müsabakaları Tamamlandı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız-Genç Masa Tenisi Yerel Lig Müsabakaları tamamlandı.

Yıldız-Genç Masa Tenisi Yerel Lig Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız-Genç Masa Tenisi Yerel Lig Müsabakaları tamamlandı.

12 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor salonunda düzenlenen müsabakalarda sporcular derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda;

Genç Kızlarda; 1. Özge Yılmaz, 2. Kadriye Nur Sarı, 3. Burçin Mermer ve 4. Altunay Bulut,

Genç Erkeklerde; 1. Utku Koca, 2. Mehmet Ali Karaboğa, 3. Furkan Köse ve 4. Hüseyin Dinçaltın,

Yıldız Kızlarda; 1. İzel Bilgiç, 2. Elif Duman, 3. Ecrin Çetin ve 4. Emine Çetin,

Yıldız Erkeklerde; 1. Ömer Kasım Bulut, 2. Halil İbrahim Sarı, 3. Yusuf Gaygısız ve 4. Eren Kahraman oldu.

Oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

Yıldız Genç, Genç, Spor
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