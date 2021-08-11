Yıldız Günay ve Özlem Yeşildere, ÜNLÜ & Co Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı

ÜNLÜ & Co'nun (ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.) 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda, şirketin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Yıldız Günay ve Özlem Yeşildere atandı.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü, hedeflerinin, kökleri sağlam, uluslararası piyasalarda adından söz ettiren bir yapı kurmak olduğunu kaydetti.

Ünlü, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bu yapının kurulmasına çok değerli katkılar sunacağını belirterek, "Bağımsız finansal danışmanlık şirketi olarak 25 yıl önce başladığımız faaliyetlerimizi, bu yıl gerçekleştirdiğimiz halka arzla bir adım daha öteye taşıdık. Hedefimiz, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, önder, girişimci ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı grubu oluşturmak, zira, uluslararası piyasalarda rekabet edebilmenin yolu, yeni stratejilerle tüm paydaşları için değer yaratan kurumsal bir yapıdan geçiyor.

Sayın Yıldız Günay ve kuruluşundan bu yana destekçisi olduğumuz Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği programı mezunlarından Sayın Özlem Yeşildere ÜNLÜ & Co Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu stratejilerin oluşturulmasında bizlere önemli katkılar sağlayacak. Yeni üyelerimizin parçası oldukları tüm ekiplerde fark yarattıklarını düşünüyor, iş hayatında eşit temsiliyet ilkesiyle kariyerlerini üst düzey roller üstlenerek sürdürmelerini gönülden destekliyoruz." ifadelerini kullandı.