Yıldız Güreş Milli Takımları İtalya yolcusu

ANKARA-DHA

Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası 17-23 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Faenza kentinde düzenlenecek. Greko-Romen Yıldız Milli Takımı şampiyona için İtalya'ya gitti. Zorlu şampiyonada mindere çıkacak Kadın Milli Takımı 17 Haziran, Serbest Milli Takımı ise 19 Haziran'da İtalya'ya gidecek. Türkiye'yi Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şu sporcular temsil edecek.



GREKO-ROMEN STİL:

45 Kg: Berat Büyüktazım

48 Kg: Mustafa Erol

51 Kg: Barış Erbek

55 Kg: Seyitcan Beytekin

60 Kg: Mert İlbars

65 Kg: Müslüm Barga

71 Kg: Abdullah Ateş

80Kg: Umut Çelem

92 Kg: Oktay Demir

110 Kg: Ömer Aygül



KADINLAR:

40 Kg: Zozan Akar

43 Kg: Zerda Demir

46 Kg: Nazar Kaya

49 Kg: Bedriye Aksu

53 Kg: Melda Dernekçi

57 Kg: Selvi İlyasoğlu

61 Kg: Derya Nur Karaduman

65 Kg: Nesrin Baş

69 Kg: Melisa Sarıtaç

73 Kg: Nazar Batır



SERBEST STİL

45 Kg: Tolga Özbek

48 Kg: Yusuf Demir

51 Kg: Ahmet Yücel

55 Kg: Muhammet Karavuş

60 Kg: Eren Duran

65 Kg: İsmet Çiftçi

71 Kg: Halit Muhammed Özmuş

80 Kg: Nihat Bektaş

92 Kg: Ömer Ağtaş

110 Kg: Adil Mısırcı



Greko-Romen Milli Takımı 20 Haziran, Kadın Milli Takımı 22 Haziran, Serbest Milli Takımı ise 24 Haziran tarihinde yurda dönecek.



