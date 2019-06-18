Son Dakika Haberleri: Yıldız güreşçilerden 2 madalya
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Yıldız güreşçilerden 2 madalya

1 saat önce

Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya kazandı.

Yıldız güreşçilerden 2 madalya, System.String[]
Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Faenza şehrinde devam eden şampiyonada, 65 kiloda Müslim Barga finalde Rus rakibi İmran Babochiev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Ömer Aygül ise 110 kiloda Macar rakibi Adolf Bazso'yu yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:50 Kaynak: AA
İtalya, Avrupa, Spor
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