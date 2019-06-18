Yıldız güreşçilerden 2 madalya
1 saat önce
Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya kazandı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya kazandı. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya
'nın Faenza şehrinde devam eden şampiyonada, 65 kiloda Müslim Barga finalde Rus rakibi İmran Babochiev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Ömer Aygül ise 110 kiloda Macar rakibi Adolf Bazso'yu yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek.
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