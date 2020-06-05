Yıldız, 'Haliç eski mavi haline kavuşturulmalı? - Son Dakika

Yıldız, 'Haliç eski mavi haline kavuşturulmalı'

İSTANBUL, (DHA) ? Dünya Çevre Günü'nde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız profesyonel dalgıç ekipleriyle Haliç'e dalış gerçekleştirdi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve dalgıç ekibi balıklara yem vermek için Hasköy sahilinden Haliç'e dalış yaptı ve ardından denizde pankart açtı. Gerçekleştirdikleri dalışın ardından konuşma yapan Başkan Yıldız, 'Anlamlı bir günde anlamlı bir mekandayız, bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü biz de İstanbul'un, dünyanın gözbebeği olan Haliçimizde bu Çevre Günü etkinliğini kutlamak istedik. Dünya, hızlı bir şekilde gerçekleşen iklim değişikliklerini, küresel ısınmayı, ekolojik dengedeki bozuklukları takip ediyor. Bugün profesyonel dalgıçlarımızla beraber ben de dalgıç elbisesini giydim ve Haliç'in mavi olduğunu umduğum sularına daldım. 22 Eylül'de Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle burada profesyonel ve milli yüzücülerle yüzmüştüm. O gün mavi bir Haliç vardı, etrafımızda balıklar da bizimle beraber yüzüyordu. Bugün maalesef 10 ay sonra bu maviliği Haliç'te göremedik. Maalesef 5-6 metre aşağıya daldık, görüntü beklediğimizden kötüydü. Biz mevcut büyükşehir yönetimine mavi bir Haliç bırakmıştık, büyükşehir yönetiminden dünyanın gözbebeği olan Haliç'i o bıraktığımız maviye kavuşturmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emanet ettiği o mavi Haliç'i bugün göremiyoruz, demek ki 10 aydır Haliçimiz, altın boynuzumuz mevcut büyükşehir yönetimi tarafından açıkça görülüyor ki ihmal ediliyor. Gençlerimize emanet edeceğimiz yeşil bir dünya, çevre var. Biz atalarımızdan bu çevreyi miras almadık, evlatlarımıza emanet edebileceğimiz bir mavi Haliçimiz olsun istiyoruz. Ben Beyoğlu Belediye Başkanı olarak Haliç'in mavi, etrafının yeşil olması gayretinde olacağım. Yarınlarımıza yemyeşil, tertemiz bir Beyoğlu, masmavi bir Haliç bırakmak istiyoruz. Büyükşehir yönetimini de mavi Haliç konusunda yakından takip edeceğiz, her ihmallerini kendilerine hatırlatacağız' dedi.