Son Dakika Haberleri: Yıldız Halterciden Altın Madalya

Yıldız Halterciden Altın Madalya

47 dakika önce

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcu Cansel Özkan, kızlar 55 kilo koparmada altın madalya kazandı.

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Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcu Cansel Özkan, kızlar 55 kilo koparmada altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde podyuma çıkan Cansel Özkan, 79 kiloluk kaldırışıyla koparmada birinci oldu. Silkmede 91 kiloluk derecesiyle 5'inciliğe elde eden Cansel, toplamda ise 170 kiloyla 4'üncü sırayı aldı.

Milliler, şampiyonanın üçüncü günü sonunda 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 13 madalyaya ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Spor
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