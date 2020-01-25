"Yıldız hemşire"den Diyarbakır'daki anneler için destek çağrısı

Eşi şehit edilen ve kamuoyunda "Yıldız hemşire" olarak bilinen Yıldız Namdar, Bursalıları, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı anneler için Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinliğe davet etti.

Namdar, Vatan Partisi Osmangazi İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da PKK terör örgütüne karşı dik duruş sergileyen kahraman annelere destek için bir araya geldiklerini söyledi.

PKK terör örgütünün ülkelerinde yıllarca Türkler ve Kürtlere büyük acılar yaşattığını belirten Namdar, "Amerika'nın taşeron örgütü PKK, küçücük yaşta çocukları kaçırdı, ellerine silahlar verdi. Onları adeta suç makinesi haline getirdi, yaşama özgürlüklerini ellerinden aldılar. Yıllarca gencecik askerimizi, polisimizi şehit ettiler, çok büyük acılar yaşattılar bu ülkede. Yıllarca Kürt aileler susmuş, seslerini çıkaramamıştı. Şimdi 'artık yeter' diyen, 'çocuklarımızı geri verin' diyen, terörün gerçek yüzünü en iyi şekilde anlayan ve bilen aileler PKK terör örgütüne karşı savaş açtılar. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye savaş açtılar. Biz de onların yanındayız." diye konuştu.

Namdar, 2 Şubat'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından Diyarbakırlı annelere destek için düzenlenecek organizasyona Bursalıları davet ederek, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütünün elinde 5 yıldır rehin tutulan asker ve polislerimiz var. PKK terör örgütünün elinde, 10,12,13,16 yaşlarında, küçücük yaşta kaçırılan Kürt çocukları var. Onları kurtarmak için herkesi desteğe ve mücadeleye davet ediyorum. Teröre 'hayır' demek, PKK'nın uzantısı HDP'yi kapatmak için el ele vermeliyiz. Şu soğuk hava şartlarında bile Diyarbakır'daki aileler mücadeleye devam ediyor. Bizler de onların yanında olmalıyız. Teröre karşı dik duruş sergileyen annelerin yanında olmalıyız."

Vatan Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Alp Gürevin de yaklaşık 5 ay önce Diyarbakırlı annelerin çığlığının yükseldiğini ve Diyarbakır HDP binası önünde başlayan bu eylemin, kısa zamanda 75 ailenin daha katıldığı bir insan hakları hareketine dönüştüğünü söyledi.

Tüm Bursalıları, 2 Şubat'ta partilerince düzenlenecek Diyarbakırlı annelerle şehit annelerinin buluşması etkinliğine davet ettiklerini belirten Gürevin, "Bu masa etrafında toplanan tüm vatanseverlerle birlikte, Mehmetçiğe ve tüm terör mağduru analara selam gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.