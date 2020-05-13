Yıldız Holding'den Dijital Sergi: Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri

Her yıl Ramazan ayını geleneksel sanat sergileriyle karşılayan Yıldız Holding, bu yıl Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın (TMKV) hat koleksiyonunun seçkin örneklerinden biri olan "Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri" sergisini dijital ortamda ziyarete açtı. 37 hat ve 26 tezhip sanatçısının Veda Haccı Hutbeleri'nden seçtiği metinleri nakşetmesiyle ortaya çıkan eserler, www.vedahaccihutbeleri.org sitesinde 360 derece sanal turla ziyaret edilebiliyor. Sergiye aynı zamanda Yıldız Holding'in ve TMKV'nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.



Bu yıl da Ramazan ayının manevi iklimine uygun, özel bir koleksiyonu sanatseverlerle buluşturduklarını ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker sergiyle ilgili şunları söyledi: "Gerek çağdaş dönem sanat eserlerini gerekse toplumsal belleğimizde iz bırakan geleneksel sanatımızın en nadide örneklerini toplumumuzla buluşturmayı önemsiyor, bu alanda kıymetli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Bu geleneğimizi, Ramazan ayında TMKV'nin hat koleksiyonunun seçkin örneklerinden biri olan, 'Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Sergisi' ile sürdürüyoruz. Bu sene COVID-19 salgını nedeniyle sergimizi dijital ortama taşıdık. Sergimizde, Peygamberimiz'in Veda Haccı'nda okuduğu ve insan haklarının evrensel olduğuna işaret eden Veda Hutbeleri'nden seçilen metinlerin kıymetli sanatçılar tarafından nakşedildiği hat ve tezhip eserleri yer alıyor. Bu eserlerin, ırk, renk ve sınıf üstünlüğünü reddederek tüm insanlığa rehber olacak, örnek bir eşitlik anlayışını tarihe kaydeden Veda Haccı Hutbeleri'ni daha iyi anlamamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Bu vesileyle Rahmet, Bereket ve Mağfiret ayı Ramazan'ın ve yakın olan Ramazan Bayramı'nın yeniden sağlıklı günlerde bir araya geleceğimiz günlerin başlangıcı olmasını diliyorum."