Yıldız Holding'den dijital sosyalleşme - Son Dakika

Covid-19 pandemisinden önce Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'ndeki sosyal yaşam alanlarında gerçekleşen tesadüfi karşılaşmalar ve sohbetler, "yeni normal" çerçevesinde Dijital Koridor'a taşındı. Her hafta dijital uygulama tarafından rastgele seçilen çalışanlar, online platformda bir araya gelerek sosyalleşme imkanı buluyor.

Covid-19 salgını boyunca çalışanlarının sadece fiziksel değil psikolojik sağlığını da gözeterek faaliyetlerini sürdüren Yıldız Holding, bu kapsamda yeni dijital uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Çalışanlarının, iş dünyasının "yeni normal" dönemine uyum sağlamasını kolaylaştırmayı amaçlayan Yıldız Holding, son olarak geliştirdiği projelere Dijital Koridor ile bir yenisini daha ekledi. Dijital Koridor, iş hayatına renk katan ancak sosyal mesafe kuralları gereği kısıtlanan tesadüfi karşılaşmalar, ayak üstü sohbetler gibi ofis içi sosyalleşme anlarının dijital olarak devam ettirilmesine imkan sağlıyor.

"Dijital koridor uygulamasını çalışan mutluluğu ve motivasyonu için geliştirdik"

Pandemi sürecinde iş sürekliliğinin yanı sıra çalışan mutluluğu ve motivasyonu sağlayan dijital uygulamaları hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini anlatan Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, "Dijital Koridor, yeni normal döneminde çalışma hayatımıza dahil ettiğimiz son uygulamalardan biri oldu. Sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyan arkadaşlarımızın işlerini uzaktan erişimle devam ettirmeleri sebebiyle gün içinde Çamlıca Kampüsümüz'ün koridorlarında yaptıkları samimi sohbetleri, tesadüfi karşılaşmaları, hal hatır sormaları özlediklerini düşündük. İçinde bulunduğumuz dijitalizasyon çağı bize bu tür konularda yeni fırsatlar sunuyor. Bu yaklaşımla holdingimiz bünyesinde kesintiye uğrayan sosyal hayatı yeniden canlandırmak adına dijital araçlardan yararlanmaya karar verdik. Kendi ekiplerimizin geliştirdiği bu uygulama devreye girdiği andan itibaren çalışma arkadaşlarımızın yoğun ilgisini topladı ve şu anda etkin şekilde kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde de bu tür dijital uygulamalarla çalışanlarımızın mutluluğu ve motivasyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Tüm grup şirketlerine yayılacak

Yıldız Holding Bilgi Teknolojileri Başkanlığı ve İç İletişim ekiplerinin birlikte hayata geçirdiği Dijital Koridor uygulaması kapsamında, sistem her hafta çalışanları, rastlantısal olarak bir araya getiriyor. Uygulama, her iki çalışanın da takvimine uygun olan 5'er dakikayı belirleyip online görüşmeyi düzenliyor; katılım bağlantısını ve takvimini otomatik e-posta yoluyla iletiyor. Online platformda gerçekleşen görüşmeler, çalışanların dijital takvimine de otomatik olarak ekleniyor. Dijital Koridor buluşmaları her Cuma günü 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Çamlıca Kampüsü'nde başlatılan Dijital Koridor uygulamasının yakın zaman içinde Yıldız Holding'in tüm grup şirketlerinde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Daha önce "nasılsın?" uygulamasını hayata geçirmişti

Yıldız Holding, pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde çalışanlarının kendini iyi hissetmesini ve ihtiyaç duydukları anda destek almasını sağlamak amacıyla "Nasılsın" ismini taşıyan dijital uygulamayı hızla hayata geçirmişti. Yine Bilgi Teknolojileri Başkanlığı tarafından geliştirilen chatbot, çalışanların sabah 08.30'da bilgisayarlarından veya mobil cihazlarından Teams uygulamasına girmesiyle birlikte aktif oluyor. Çalışanın kendini iyi hissetmemesi durumunda, ilgili işyeri hekimi ve İnsan Kaynakları hızla haberdar ediliyor. Ardından çalışanla iletişime geçilerek süreç takibe ve kontrol altına alınıyor. - İSTANBUL