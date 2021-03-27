Yıldız Holding'den "Senenin Yıldızları Ödül Töreni" - Son Dakika

Yıldız Holding'den "Senenin Yıldızları Ödül Töreni"

27.03.2021 12:01
Yıldız Holding'den

Yıldız Holding'in 13'üncüsünü düzenlediği Senenin Yıldızları Ödül Töreni'nde en başarılı projeler ödüllendirilirken, Holding'in "Global Değerler Lansmanı" da yapıldı.

Yıldız Holding'in 13'üncüsünü düzenlediği Senenin Yıldızları Ödül Töreni'nde en başarılı projeler ödüllendirilirken, Holding'in "Global Değerler Lansmanı" da yapıldı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in global değerleri tanıttığı etkinlik, ünlü sanatçı Cem Yılmaz'ın katılımıyla daha da renklendi. 201 projenin yarıştığı Senenin Yıldızları Ödül Töreni bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenlendi.

Yıldız Holding çalışanlarının 2020 yılında hayata geçirdiği, kuruma farklı alanlarda katma değer sağlayan, yaratıcı ve inovatif projelerinin yarıştığı "Senenin Yıldızları Ödül Töreni" 13'üncü kez gerçekleştirildi.

Törene Yıldız Holding üst yönetimi ve tüm dünyadan Yıldız Holding çalışanları büyük ilgi gösterdi. Sınırlı sayıda konukla ve salgın önlemlerine titizlikle uyularak 26 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen töreni, Yıldız Holding çalışanları da canlı yayın bağlantısıyla takip etti.

Yıldız Holding ve şirketlerindeki çalışanların her yıl büyük bir heyecanla beklediği Senenin Yıldızları'na, dokuz ayrı kategoride yarışmak üzere tüm dünyadaki Yıldız Holding lokasyonlarından 201 farklı proje başvurdu. Holding'e toplam 1,5 milyar lira katma değer kazandıran bu projeler 57 kişilik uzman jüri tarafından finalist olarak belirlendi. Daha sonra Yıldız Holding çalışanlarının oylaması ve ana jürinin elemesinden geçen finalistlerden dokuzu ödüle hak kazandı.

"Holdingimizin dünyada parlayan bir yıldız olmasını hedefliyoruz"

Ödül töreninde konuşma yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Senenin Yıldızları'nın 13 yıllık bir gelenek, Holding'in ödüllendirme ve takdir kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Ülker, "2020 yılında başladığımız dönüşüm sürecini devam ettiriyoruz. Yıldız Holding'in kurumsal yapısını daha da güçlendiriyor, Holdingimizin sadece Türkiye'de değil, dünyada parlayan bir yıldız olmasını hedefliyoruz. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz elbette çalışanlarımız. Bu nedenle, bu yıl Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü'nü 'İnsana Yatırım' projeleri arasından seçtik." ifadelerini kullandı.

Ali Ülker etkinlikte kısa süre önce tamamlanan Yıldız Holding Kurum Kültürü ve Değerler Araştırması'nın lansmanını da yaptı.

Etkinlikte açıklanan Yıldız Holding Değerleri; "'Müşterilerimize ve tüketicilerimize hizmet etmek için varız','Toplumun takdirini kazanmış, yüksek performanslı, lider bir kuruluşuz','Kapsayıcılık ve kültürel farklılıklar bizim için zenginliktir', 'Etik ve şeffaflık temel ilkelerimizdir'"

Türkiye'deki ve dünyanın farklı noktalarındaki binlerce Yıldız Holding çalışanının izlediği "Senenin Yıldızları Ödül Töreni"nde Cem Yılmaz da sahne aldı. Yılmaz'ın Yıldız Holding değerlerini konu alan keyifli sohbeti salonda ve ekran başında büyük ilgiyle izlendi.

Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü, Harlesden fabrikasındaki girişimin oldu

Yıldız Holding şirketlerinden Pladis'in Harlesden'deki fabrikası, 2020'de kurduğu Kadın Çalışanlar Ağı ile "Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü"nü kazandı.

Mühendis olarak 20 yıl önce girdiği Harlesden fabrikasında bugün genel müdür olarak görev yapan Nina Sparks'ın girişimiyle kurulan Kadın Çalışanlar Ağı, fabrikaya daha çok sayıda kadın mühendis, ekip lideri ve yönetici kazandırmayı amaçlıyor.

Fabrikadaki kadın çalışanlara daha fazla profesyonel gelişim imkanı sunulmasını hedefleyen Sparks, Kadın Çalışanlar Ağı sayesinde son 18 ay içinde 35 kadın çalışana liderlik eğitimi verilmesini sağladı. Bu eğitimlerle niteliklerini daha da geliştiren kadın çalışanlar fabrikada daha üst pozisyonlar için başvuru yaptı. Artık Harlesden'da gece ve gündüz vardiyalarında kadın ekip liderleri, yardımcı mühendisler bulunuyor. Ayrıca fabrikanın eğitim koordinatörü, tedarik zinciri müdürü, kıdemli ekip yöneticisi de Kadın Çalışanlar Ağı'ndan seçildi. Böylece fabrikada karar alma seviyesindeki kadın yönetici sayısı arttı, katılımcılık seviyesi yükseltildi.

Senenin Yıldızları 2020 Kazananları şöyle:

"GOYA: GODIVA Çin - Ay Festivali 2020

0 HATA: pladis Türkiye - Fındığın Geleceğini Yeniden Tasarlamak

Amaç Birliği: pladis Türkiye - Jacob's Mini Çedar Çubukları

Lider: Kerevitaş - SuperFresh Pizza'da Liderlik

Büyümeye Katkı: E-Star Global - Yıldız Holding'in e-Ticarette Dijital Dönüşümü

İnovasyon: Polinas - COVID-19'a Karşı Gümüş Silver (Ag+) İyon Koruyucu Film

Maliyet Avantajı: pladis Türkiye - Tedarik COVID-19'dan Güçlüdür

Dijital Liderlik: Bizim Toptan - Yapay Zeka (AI) İçgörü Projesi

Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü - İnsana Yatırım: pladis Birleşik Krallık ve İrlanda - Harlesden Kadın Çalışanlar Ağı"

Yıldız Holding, Cem Yılmaz, Ali Ülker, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding'den 'Senenin Yıldızları Ödül Töreni' - Son Dakika Ekonomi


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