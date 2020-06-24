Yıldız Holding genç yetenek programı dijitale taşındı - Son Dakika

Yıldız Holding genç yetenek programı dijitale taşındı

Yıldız Holding'in genç istihdamını desteklemek amacıyla 3'üncü ve 4'üncü sınıf üniversite öğrencilerine staj, yeni mezunlara ise holding bünyesinde kariyer fırsatı sunduğu JOB@YıldızHolding programı, bu yıl pandemi nedeniyle "Virtual JOB Experience" adıyla ilk kez online olarak yapılacak.

Yıldız Holding'in genç istihdamını desteklemek amacıyla 3'üncü ve 4'üncü sınıf üniversite öğrencilerine staj, yeni mezunlara ise holding bünyesinde kariyer fırsatı sunduğu JOB@YıldızHolding programı, bu yıl pandemi nedeniyle "Virtual JOB Experience" adıyla ilk kez online olarak yapılacak.

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Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, "Seninle Daha Parlak" mottosuyla 1 Temmuz'da başlayacak ve bir ay sürecek staj programında adaylar, Yıldız Holding'in departman yöneticileriyle görüşecek, online seminerlere katılacak ve sanal ortamda eğitimler alacak.

Kariyer yolculuklarının başında önemli bir deneyim fırsatı yakalayan adaylar, staj sonunda verilecek dijital sertifikayla öz geçmişlerini güçlendirecek.

JOB@YıldızHolding'de bu yıl 100'den fazla gence staj ve yeni iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

17 bin 500'ün üzerinde başvuru aldı

Programın başvuru ve mülakat aşamalarının tamamı online gerçekleştirildi. 17 bin 500'ün üzerinde başvuru yapılan JOB@YıldızHolding'de adaylar, genel yetenek ve İngilizce sınavı aşamalarını geçtikten sonra video mülakatlar ve vaka çalışmalarına katılacak.

Program kapsamında işe alım için değerlendirilen yeni mezun adaylar için 2 gün sürecek bir dijital "Yetenek Kampı" da düzenlenecek. Kampta, şirket ve departman tanıtımları, vaka çalışmaları ve eğlenceli etkinlikler yer alacak.

Son aşamada düzenlenecek birebir online mülakatlarda başarı gösteren adaylar, Yıldız Holding bünyesine dahil olacak. Bu yıl işe alınan yeni mezun gençler için özel oryantasyon, eğitim ve yönetici görüşmeleri organize edilecek.

Yeni mezunlara bu yılki eğitimlerde lider bakış açısı, dijital ve geleceğe yönelik düşünme yetisi kazandırılması amaçlanıyor.

Yıldız Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding genç yetenek programı dijitale taşındı - Son Dakika Ekonomi

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