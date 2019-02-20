Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki haklarını sattı
43 dakika önce
Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki haklarını MBK Partners'a satmak için anlaşmaya vardı.
Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki haklarını MBK Partners'a satmak için anlaşmaya vardı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:45
Yıldız Holding, Godiva'nın 4 Ülkedeki Haklarını ve Belçika Fabrikasını Sattı
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