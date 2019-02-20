Son Dakika Haberleri: Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki haklarını sattı

Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki haklarını sattı

43 dakika önce

Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki haklarını MBK Partners'a satmak için anlaşmaya vardı.

Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki haklarını sattı, System.String[]
Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki haklarını MBK Partners'a satmak için anlaşmaya vardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:45 

Yıldız Holding, Godiva, Ekonomi
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