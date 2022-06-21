Yıldız Holding İkinci Kez "En Gözde Şirketler" Arasında Yer Aldı - Son Dakika
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Yıldız Holding İkinci Kez "En Gözde Şirketler" Arasında Yer Aldı

21.06.2022 16:55
Yıldız Holding İkinci Kez "En Gözde Şirketler" Arasında Yer Aldı

Yıldız Holding, “En Gözde Şirketler” araştırmasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da holdingler kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, “Üst üste ikinci kez ‘En Gözde Şirketler’ arasında yer almak holdingimiz için bir iftihar vesilesidir” dedi.

Yıldız Holding, "En Gözde Şirketler" araştırmasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da holdingler kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, "Üst üste ikinci kez 'En Gözde Şirketler' arasında yer almak holdingimiz için bir iftihar vesilesidir" dedi.

Realta Danışmanlık ve 3İK Marka İletişimi Ajansı tarafından her yıl üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller tarafından ortalama 250 şirketin farklı kategorilerde değerlendirildiği araştırmaya, bu yıl 76 binin üzerinde öğrenci ve 25 bine yakın genç profesyonel katıldı.

Dünyanın farklı noktalarında toplam 71 bin çalışanı bulunan Yıldız Holding, "En Gözde Şirketler" araştırmasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da holdingler kategorisinde ikinci sırayı aldı.

"GELİŞİM, FIRSAT EŞİTLİĞİ, LİYAKAT ODAKLI BİR İŞ KÜLTÜRÜ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, gençler tarafından üst üste ikinci kez "En Gözde Şirketler" arasında yer almanın holdingin insana yatırım vizyonu açısından çok anlamlı bir sonuç olduğunu söyledi. Aydın, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gelişim, fırsat eşitliği, liyakat odaklı bir iş kültürü içinde çalışarak yeni yetenekler kazanmaya ve mevcut çalışanlarımızın yetkinliklerini çağın gereklilikleri doğrultusunda güçlendirmeye çok önem veriyoruz. Gençlerin yeteneklerine uygun işlerde çalışmalarını sağlamak, kariyerleri açısından en mutlu olacakları, en başarılı olacakları yere doğru ilerlemelerine destek olmak bizim için öncelikli bir konu. Staj imkanlarından JOB@YıldızHolding, DATA Job ve JOB IT gibi genç yetenek programlarına, toplumsal katkıdan yeni çalışma modellerine ve yurt dışında çalışma olanaklarına kadar pek çok noktada kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller tarafından da takdir edildiğini görmek ve üst üste ikinci kez 'En Gözde Şirketler' arasında yer almak holdingimiz için bir iftihar vesilesidir."

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Kaynak: ANKA

Yıldız Holding, Bahattin Aydın, Aydın, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Yıldız Holding İkinci Kez 'En Gözde Şirketler' Arasında Yer Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldız Holding İkinci Kez "En Gözde Şirketler" Arasında Yer Aldı - Son Dakika
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