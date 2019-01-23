Son Dakika Haberleri: Yıldız Holding ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Yıldız Holding ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

45 dakika önce

Yıldız Holding, "Sürdürülebilirlik; Gelecek Nesillere Vaadimiz" sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüğü çalışmalarını ve grup şirketlerinin en iyi uygulamalarını içeren Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.

Yıldız Holding ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı, System.String[]
Yıldız Holding, "Sürdürülebilirlik; Gelecek Nesillere Vaadimiz" sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüğü çalışmalarını ve grup şirketlerinin en iyi uygulamalarını içeren Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:07 

Yıldız Holding, Ekonomi
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