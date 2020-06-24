Yıldız Holding'in genç yetenek programı dijitale taşındı - Son Dakika

Yıldız Holding'in genç yetenek programı dijitale taşındı

Yıldız Holding'in 'Seninle Daha Parlak' mottosuyla yürüttüğü genç yetenek staj ve işe alım programı 'JOB@Yıldız Holding' bu yıl Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Virtual JOB Experience adıyla online olarak düzenlenecek.

Yıldız Holding'in 'Seninle Daha Parlak' mottosuyla yürüttüğü genç yetenek staj ve işe alım programı 'JOB@Yıldız Holding' bu yıl Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Virtual JOB Experience adıyla online olarak düzenlenecek.

Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi


1 Temmuz'da başlayacak program kapsamında, 3'üncü ve 4'üncü sınıf üniversite öğrencisi ve yeni mezun olan 100'den fazla gence online staj ve yeni iş imkanı sağlanacak.


Yıldız Holding'in genç istihdamını desteklemek amacıyla 3'üncü ve 4'üncü sınıf üniversite öğrencilerine staj; yeni mezunlara ise holding bünyesinde kariyer fırsatı sunduğu 'JOB@YıldızHolding' programı bu yıl pandemi nedeniyle Virtual JOB Experience adıyla ilk kez online olarak yapılacak.


"Seninle Daha Parlak" mottosuyla 1 Temmuz'da başlayacak ve bir ay sürecek staj programında adaylar, Yıldız Holding'in departman yöneticileriyle görüşecek, online seminerlere katılacak ve sanal ortamda eğitimler alacak. Kariyer yolculuklarının başında önemli bir deneyim fırsatı yakalayan adaylar, staj sonunda verilecek dijital sertifikayla öz geçmişlerini güçlendirecek. JOB@YıldızHolding'de bu yıl 100'den fazla gence staj ve yeni iş imkanı sağlanması hedefleniyor.


17 bin 500'ün üzerinde başvuru aldı


Programın başvuru ve mülakat aşamalarının tamamı online gerçekleştirildi. 17 bin 500'ün üzerinde başvuru yapılan JOB@YıldızHolding'de adaylar genel yetenek ve İngilizce sınavı aşamalarını geçtikten sonra video mülakatlar ve vak'a çalışmalarına katılacak.


Program kapsamında işe alım için değerlendirilen yeni mezun adaylar için, iki gün sürecek bir dijital 'Yetenek Kampı' da düzenlenecek. Bu kampta, şirket ve departman tanıtımları, vak'a çalışmaları ve eğlenceli etkinlikler yer alacak. Son aşamada düzenlenecek birebir online mülakatlarda başarı gösteren adaylar, Yıldız Holding bünyesine dahil olacak. Bu yıl işe alınan yeni mezun gençler için özel oryantasyon, eğitim ve yönetici görüşmeleri organize edilecek. Yeni mezunlara bu yılki eğitimlerde lider bakış açısı, dijital ve geleceğe yönelik düşünme yetisi kazandırılması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Yıldız Holding, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldız Holding'in genç yetenek programı dijitale taşındı - Son Dakika

Son Dakika

20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:49 İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:05 Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Koronavirüs kısıtlamaları geri gelecek mi? Bakan Koca merak edilen soruya yanıt verdi
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
19:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 20:42:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldız Holding'in genç yetenek programı dijitale taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]