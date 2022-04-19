Yıldız Holding'in "Konuşan Yazılar" sergisi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Geleneksel İslam sanatlarının seçkin örneklerinin yer aldığı "Konuşan Yazılar" sergisinde, Hicaz dönemine ait 1400 yaşındaki Kur'an-ı Kerim sayfalarıyla birlikte 145 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yıldız Holding Sergi Salonu'nda sanatseverleri ağırlayan sergide, İslam eserleri koleksiyonunda bulunan ünlü hattatlar Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Bakkal Arif Efendi, Hamit Aytaç, İbrahim Sükuti, Yusuf Simin Kalem, Ref'et Efendi ve Elmalılı Hamdi Yazır Efendi'nin imzasını taşıyan eserlere yer verildi.

Serginin ??küratörü, hüsnühat sanatçısı Mustafa Cemil Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada gelenekselleşen İslam sanatları sergisinin bu yıl da ramazan ayına özel, sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Holding içinde yeni bir sergi salonu yapıldığını aktaran Efe, "Bu sergi salonunun ilk sergisi de 'Konuşan Yazılar' ismini verdiğimiz Yıldız Holding'in kendi koleksiyonuna ait 145 İslam eserinin bulunduğu bu sergi oldu. Bu eserler hakikaten çok özel, çok kıymetli. Bazıları daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış, görülmemiş sanat eserleri. Sanatseverleri bu cihetiyle de çok etkileyeceğini düşündüğümüz bir sergi." dedi.

Efe, sergilenen eserleri tekke usulüyle manaya göre sıraladıklarını, sergi salonuna girildiğinde sanat eserlerinin sağdan başlayıp serginin sonuna kadar adeta ziyaretçiyle konuştuğunu aktardı.

"500 yıllık eser de, 2022'de hazırlanmış eser de var"

Bir sanatkar olarak sergideki eserlerden çok etkilendiğini vurgulayan Efe, şunları kaydetti:

"Aslında bu sergi salonunda var olan 145 eserin sanatkarının hepsi birbiriyle hoca talebe münasebeti kurmuş durumda. Mesela Hafız Osman Efendi'ye ait 500 yıllık bir eserimiz var. En yakın tarihte, bir sanatkar tarafından 2022 yılında hazırlanmış bir eser de var bu sergide. Bu 500 yıl önceki hocayla bugünkü talebe, birbiriyle hoca-talebe münasebeti kurmuş durumda. Bu cihetiyle zaten çok etkileyici. En eski olarak bu sergide adlandırabileceğimiz eser, Hicaz dönemine ait 1400 yaşındaki Kur'an-ı Kerim sayfalarıdır."

Mustafa Cemil Efe, sergideki eserlerin önemine değinerek, "Serginin içerisinde özellikle görülmesini istediğimiz, sanatseverleri çok etkileyeceğini düşündüğümüz bir eserimiz var ki o da Fehmi Efendi'nin, bir örneği de Ravza-i Mutahhara'da bulunan bir Hilye-i Şerifidir. Bu Hilye-i Şerif üzerinde Yasin, Hucurat ve Fetih sureleri, aynı zamanda Hilye-i Şerif metninin tamamı var. Hilye-i Şerif, Peygamber Efendimizin özelliklerini, sıfatlarını ve ona dair özellikleri anlatan levhalardır. Sanatkar maharetiyle ortaya inanılmaz bir eser koymuştur. Bu cihetiyle eserin görülmesi gerçekten çok önemlidir. Fehmi Efendi'nin bu eseri üzerinde durulmasını, onun ziyaretiyle serginin tamamlanmasını önemli buluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Küratör Efe, sergide hüsnühat ile meşgul olmuş Sultan Abdülmecid ve Sultan 2. Mustafa gibi Osmanlı padişahlarının eserlerinin de yer aldığının altını çizdi.

"Hüsnühat soyut anlatımın zirvelerini yakalamış bir sanat"

Hüsnühattın modern sanatın yani soyut anlatımın zirvelerini yakalamış bir sanat olduğuna işaret eden Efe, "Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserlerinden bunu çok rahatlıkla örneklendirebiliriz. Bizim afişimizi hazırladığımız eserimizi göz önünde bulundurduğumuzda Ali ismini başlatan 'Ayn' harfiyle Fatma ismini başlatan 'Fe' harfinin iç içe yazılmasının 'Fatma Ali'nin göz bebeğidir' manasında simgesel bir anlatımı da vardır." şeklinde konuştu.

İslam sanatlarıyla ilgili ve bu sanat eserlerini seven herkesin ramazanda ve sonrasında randevu alarak sergiyi ücretsiz gezebileceğini dile getiren Efe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunu rahatlıkla beyan edebiliriz ki hat, tezhip ve cilt sanatıyla hatta yazı okuma dediğimiz epigrafi, paleografi sanatlarıyla meşgul olan yani klasik İslam sanatlarını içinde barındıran, bütün meselelerle ilgilenen insanları çok ilgilendiren bir sergiyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda modern sanat seven insanlar için de bu sergi çok önemli."

"Serginin büyük ilgi göreceğine inanıyoruz"

Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Tuğçe Altınsoy ise sanata verilen desteğin çok değerli bir toplumsal katkı olduğuna inandıklarını, bu çerçevede hem geleneksel hem de modern sanat eserlerinden oluşan Yıldız Holding koleksiyonunu sergiler vasıtasıyla toplumun ziyaretine açık tuttuklarını söyledi.

Özellikle her ramazan ayında, koleksiyondaki geleneksel İslam sanatı örneklerini toplumla buluşturduklarının altını çizen Altınsoy, "Ramazan'ın ruhunu yansıtan ve 'Konuşan Yazılar' adı altında bir araya getirdiğimiz bu eserlerin ziyaretçilerden büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Yıldız Holding'de kültür ve sanat çalışmalarını bir sosyal sorumluluk projesinin çok ötesinde, topluma karşı görevimiz olarak değerlendiriyor, bu yöndeki çalışmalarımızı büyük bir istekle sürdürüyoruz." dedi.

Sergi, "02165242500" numaralı telefondan randevu alınarak gezilebilecek.