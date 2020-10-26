Yıldız Holding'in stratejik dönüşümüne Melih Yalçın liderlik edecek - Son Dakika

Yıldız Holding'in stratejik dönüşümüne Melih Yalçın liderlik edecek

26.10.2020 10:13
Yıldız Holding'in stratejik dönüşümüne Melih Yalçın liderlik edecek, System.String[]

Yıldız Holding Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı'na Melih Yalçın getirildi.

Yıldız Holding Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı'na Melih Yalçın getirildi.

Yıldız Holding açıklamasına göre, Türkiye'de ve yurt dışında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde 19 yıllık deneyimi olan Melih Yalçın, grubun yeni iş fırsatlarının ve sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımlarının hayata geçirilmesinden de sorumlu olacak. Yalçın aynı zamanda, Yıldız Holding portföyüne değer katacak organik ve inorganik genişleme ve portföy çeşitlendirme süreçlerini de yönetecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding'in birçok ülkede ve sektörde faaliyet gösteren global bir Türk şirketi olarak, uzun yıllardır başarılı bir iş modeli ortaya koyduğunu belirtti.

Tütüncü, "Bu başarının arkasında değerli takım arkadaşlarımız var. Bugüne kadar çalıştığı kurumların stratejik kurumsal dönüşüm projelerine başarıyla liderlik eden Melih Yalçın'ın önümüzdeki dönemde Yıldız Holding'in gerek ulusal gerekse uluslararası vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Melih Yalçın, Boston Mount Ida College'de başladığı İşletme eğitimini, 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde birincilikle tamamlamasının ardından, London School of Economics'te Kalkınma Yönetimi ve Politik Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Kariyerine Londra'da Dünya Bankası'nın denetçi kuruluşu olan Bretton Woods'da analist olarak başlayan Yalçın, sonrasında Doğan Holding'de Stratejik Planlama ve Şirket Satınalmaları Yöneticisi, Garanti Bankası'nda Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi, Cantor Fitzgerald BGC Yatırım Bankası'nda Strateji & Birleşme ve Satınalmalar Müdürü, Kale Grubu'nda Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi, Strategy Loop'ta Kurumsal Strateji, M&A ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Ortak olarak kariyerine devam etti.

Kariyeri boyunca dokuz farklı sektörde, özellikle değişken portföy yapısına sahip yerel ve uluslararası holding ve şirketlere danışmanlık yapmış olan Melih Yalçın, Yıldız Holding'e katılmadan önce Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Danışmanlık Hizmetleri Yönetici Direktörü, İcra Kurulu Üyesi ve Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding'in stratejik dönüşümüne Melih Yalçın liderlik edecek - Son Dakika Ekonomi

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