Yıldız Holding'den "Mutlu Et Mutlu Ol Günü" etkinliği - Son Dakika

Yıldız Holding'den "Mutlu Et Mutlu Ol Günü" etkinliği

20.11.2020 11:28
Yıldız Holding'den

Yıldız Holding, kurucusu Sabri Ülker'in "Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır" ilkesinden ilham alarak her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü düzenlediği "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nü bu kez pandemi nedeniyle dijital platformda gerçekleştirdi.

Yıldız Holding, kurucusu Sabri Ülker'in "Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır" ilkesinden ilham alarak her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü düzenlediği "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nü bu kez pandemi nedeniyle dijital platformda gerçekleştirdi.

Yıldız Holding açıklamasına göre, faaliyet gösterdiği coğrafyaların toplumlarına katkıda bulunurken, gönüllülüğü ve yardımlaşma kültürünü de yaygınlaştırmayı hedefleyen holding, bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde dünyanın farklı noktalarındaki toplam 65 bin çalışanını bir araya getirdi.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü ile gerçekleştirdiği sohbet, tüm çalışanların katılımıyla interaktif bir etkinliğe dönüştü. Online sohbete ayrıca New York'tan GODIVA CEO'su Nurtaç Afridi ve Londra'dan Pladis CEO'su Salman Amin de katıldı.

Mutlu olmanın yolunun insanları mutlu etmekten ve toplumsal faydadan geçtiği inancıyla altı yıldır Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü yardım kampanyalarıyla taçlandıran Yıldız Holding, bu yıl da AFAD'a destek verdi. Bu kapsamda düzenlenen e-müzayedenin geliri AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine iletilecek.

Yıldız Holding yönetimi ve çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği e-müzayedeye Beyazıt Öztürk de televizyon programlarında kullandığı masa lambasıyla eşlik ederek bu dayanışma girişimine katkıda bulundu.

Öte yandan, Yıldız Holding'in yeni dönemdeki yardım kampanyasının duyurusu da Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde yapıldı. Çalışanlar, 2021 yılı boyunca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) "Atma Bağışla" kampanyasına destek olmak üzere elektronik atık toplayacak. Lisanslı araçlarla anlaşmalı geri dönüşüm tesislerine götürülecek bu elektronik atıklardan elde edilen ekonomik değer, TEGV'e bağış olarak aktarılacak.

- Holding şirketleri toplumsal katkının en güzel örneklerini sergiledi

Yıldız Holding şirketleri 2020 yılı boyunca Mutlu Et Mutlu Ol felsefesi doğrultusunda toplumsal katkının en güzel örneklerini birlikte sergiledi. Bunların başında, pandemi döneminde sağlık çalışanları ve hastanelere verilen destekler geldi. Bu kapsamda tıbbi cihazlar başta olmak üzere toplam 3 bin adet medikal ürün ve malzeme bağışında bulunuldu.

Ülkemizdeki iyilik hareketlerinin öncüsü Kızılay iş birliğiyle 1 milyon 800 bin Ülker ürünü karantina yurtlarına, sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Ayrıca çalışanların desteğiyle Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Yine, sağlık çalışanları yararına düzenlenen online müzayedeye Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nda bulunan bir eser bağışlanarak destek verildi.

Yıldız Holding şirketleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yurt genelinde başlattığı "Geleceğe Nefes" fidan dikimi seferberliğine de 47 bin 500 fidanla destek oldu. Bu sene Anneler Günü ve Babalar Günü kapsamında TEMA Vakfı aracılığıyla 20 bin fidan dikilerek "Ülker Güzel Ülkem Hatıra Ormanı" başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm anne ve babalara armağan edildi.

Deniz Feneri Derneği aracılığıyla her ay 10 bin aileye gıda yardımı, 2 bin ihtiyaç sahibi çocuğa ise harçlık ulaştırıldı ve bisiklet hediye edildi. Sadece ürün ve bağışlarla değil, bileğinin gücüyle de ülkesinin yanında olan Yıldız Holding çalışanlarının, montajını bire bir kendisi yaptığı tekerlekli sandalyeler Darülaceze'ye bağışlandı.

Yine Mutlu Et Mutlu Ol felsefesi kapsamında, Ülker fabrikalarının bulunduğu yerlerde binin üzerinde çocuğa, Kızılay ve çeşitli yerel yardım kuruluşları aracılığıyla kıyafet ve oyuncak gönderildi.

Oyuncak ve kitaplarla Oyuncak Kardeşliği projesine de destek verilirken, okula gitmek için yolları arşınlayan çocuklara yüzlerce bot hediye edildi. Ayrıca zeka oyunları atölyeleriyle çocukların gelişimine katkıda bulunuldu. Sürpriz hediye paketleriyle Türkiye'nin dört bir yanında sosyal mesafe korunarak pek çok okul gezildi.

Üst yönetimden anlamlı destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, ticari faaliyetlerle Türkiye'de ve dünyada pek çok haneye küçük mutluluklar sunduklarını belirtti.

Ülker, elde edilen gelirin bir kısmının da topluma ve dünyaya geri kazandırmayı önemsediklerini aktararak, "Bu çerçevedeki faaliyetlerimizle mutlu ederken mutlu oluyoruz. Elbette bu sırada kendi 'mutluluk hakkımızı' da unutmuyoruz. Bu yıl da Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde bütün bir yıl boyunca gösterdiğimiz gayretin iftiharını hep birlikte paylaştık ve dünyanın farklı köşelerinde de olsa tüm mesai arkadaşlarımızla dijital ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü de "Bu toprakların DNA'sında var olan yardımlaşma ve dayanışma Yıldız Holding için de daima en temel sorumluluklardan biri olmuştur" diyerek, "Her sene Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde bir araya gelerek daha da güçlendirdiğimiz bu kültürü, bu yıl dijital ortam sayesinde tüm dünyadaki 65 bin Yıldız Holding çalışanıyla eş zamanlı olarak paylaştık. İyiliğin ve mutluluğun yayılması dileğiyle, e-müzayedemizde toplanan tutarı da değerli kurumumuz AFAD'a bağışlıyoruz" yorumunu yaptı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ise, bu sene, dijital dünyanın nimetlerinden yararlanarak farklı coğrafyalarda bulunan Yıldız Holding çalışanlarıyla aynı anda bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Murat Ülker, "Merhum kurucumuz Sabri Ülker'i de 100. doğum günü vesilesiyle yad ettiğimiz bu yılki Mutlu Et Mutlu Ol Günümüz kapsamında, sene boyunca dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz destekleri hatırlayarak mutluluğumuzu daha da pekiştirdik" açıklamasını yaptı.

Yıldız Holding, Yönetim Kurulu, Kasım, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldız Holding'den 'Mutlu Et Mutlu Ol Günü' etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı "Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip, 18 kurşun sıkmış
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız         
11:43
Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler         
11:06
Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar         
10:53
Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu         
10:46
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor         
10:24
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü         
10:00
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar         
07:40
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 11:59:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldız Holding'den "Mutlu Et Mutlu Ol Günü" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei